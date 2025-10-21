Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA

După 5 zile de la ancheta DNA, Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar.

„O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.

Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, scrie Nicușor Dan pe Facebook.

După ancheta DNA, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a demis-o din funcție pe Florentina Ioniță și a trecut-o în rezervă. Ministrul Apărării a transmis că a fost informat cu privire la „existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”.

Ancheta DNA

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari al DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

