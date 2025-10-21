Prima pagină » Justiție » Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA

Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA

21 oct. 2025, 16:19, Justiție
Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA

După 5 zile de la ancheta DNA, Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar. 

O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.
Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, scrie Nicușor Dan pe Facebook.
După ancheta DNA, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a demis-o din funcție pe Florentina Ioniță și a trecut-o în rezervă. Ministrul Apărării a transmis că a fost informat cu privire la „existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”.

Ancheta DNA

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari al DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Citește și

EXTERNE Franța nu scapă de hoți. Procuratura franceză pune sub acuzare suspecta pentru furtul aurului din Muzeul de Istorie Naturală din Paris
16:58
Franța nu scapă de hoți. Procuratura franceză pune sub acuzare suspecta pentru furtul aurului din Muzeul de Istorie Naturală din Paris
ULTIMA ORĂ Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția
14:24
Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția
ACTUALITATE Călin Georgescu face declarații după semnarea controlului judiciar: „Împreună cu Dumnezeu vom fi biruitori”
11:52
Călin Georgescu face declarații după semnarea controlului judiciar: „Împreună cu Dumnezeu vom fi biruitori”
ACTUALITATE Călin Georgescu este așteptat de sute de susținători la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar
10:45
Călin Georgescu este așteptat de sute de susținători la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar
JUSTIȚIE Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA: „În trecut nu s-a respectat legea”
20:05
Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA: „În trecut nu s-a respectat legea”
JUSTIȚIE CCR anunță oficial de ce a „picat” reformele lui Bolojan
18:56
CCR anunță oficial de ce a „picat” reformele lui Bolojan
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”