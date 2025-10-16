Prima pagină » Actualitate » Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă

Ruxandra Radulescu
16 oct. 2025, 18:03, Actualitate
Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că, în urma anchetei DNA, în care este vizată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, a decis să o demită din funcția de conducere și să o treacă în rezervă. 

Ionuț Moșteanu a anunțat că o dă afară pe Florentina Ioniţă, managerul Spitalului Militar, cercetată de DNA pentru fapte de corupție și abuz în serviciu. Ministrul Apărării a transmis că fost informat cu privire la „existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central.
Mandatul se încheie la finalul lunii.
Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Moșteanu a precizat că funcția de manager interimar va fi preluat de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală.

„Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare.
În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă.
În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției.
Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, a adăugat acesta.

