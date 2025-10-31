Fostul ȘEF al Registrului Auto Român Sibiu a fost condamnat la 4 ani de ÎNCHISOARE pentru corupție. Funcționarii din „rețeaua șpăgilor”, pedepsiți

Fostul director al Registrului Auto Român (RAR) a fost condamnat la patru ani și zece luni de închisoare de către Judecătoria Sibiu, alături de alți 15 inculpați, în dosarul de corupție, ce vizează infracțiuni comise în perioada 2018-2019. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR, și cei 15 complici, funcționari în cadrul RAR Sibiu și RAR Vâlcea, au fost trimiși în judecată în 2020 pentru nu mai puțin de 246 de infracțiuni în special dare și luare de mită și trafic de influență. Magistrații au decis să-l condamne pe fostul șef al Registrului Auto Român la la 4 ani și zece luni de închisoare în regim de detenție, pentru 17 infracțiuni de luare de mită și două de trafic de influență în formă continuată, transmite Turnul Sfatului.

Instanța i-a interzis lui Oțețea să dețină o funcție care implică exercițiul autorității de stat și, totodată, a dispus confiscarea 3.850 de lei, a 2.800 de euro și plata unor cheltuieli judiciare în sumă de 15.000 de lei.

În ceea ce privește infracțiunea de omisiune a sesizării pusă de procurori pe numele lui Oțetea, instanța a constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale.

Ioan Horvat, unul dintre complicii fostului șef RAR Sibiu, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în regim de detenție, pentru 11 infracțiuni de luare de mită și nouă de complicitate la dare de mită.

Horvat fusese condamnat cu suspendare în 2016, la un an și opt luni de închisoare pentru contrabandă. Judecătoria Sibiu a decis anularea suspendării pedepsei. Acestui i s-a confiscat și suma de 1.300 de euro și e obligat să achite 14.000 de lei cheltuieli judiciare.

„Dispune executarea acestei pedepse, pe care o adaugă la pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare, în regim de detenție”, se arată în minuta dată publicității de către Judecătoria Sibiu, în cursul zilei de vineri.

Printre cei care își vor petrecere următorii ani după gratii, în dosarul de corupție de la RAR Sibiu, se află și Helmut Valeriu Gel: patru ani și patru luni pentru luare de mită și trafic de influență, Marian Mihai Mitrea: trei ani și zece luni pentru trafic de influență și abuz în serviciu, și Vasile Zîză zis „Jamică”: patru ani și nouă luni pentru 16 infracțiuni de complicitate la luare de mită și șapte infracțiuni de trafic de influență.

Celor patru li s-au confiscat sumele de 4.400 de lei și 2.750 de euro și sunt obligați să achite cheltuieli judiciare în valoare de 46.000 de lei.

11 inculpați, condamnați cu suspendare

Pentru restul de 11 inculpați din „Dosarul șpăgarilor de la RAR Sibiu”, instanța de la Sibiu a dispus pedepse cu suspendare.

Ilie Bogdan a fost condamnat, cu suspendare, la doi ani și șase luni, pentru 40 de infracțiuni de luare de mită. Acesta va trebui să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității la Muzeul Astra ori Primăria Sibiu. Instanța a mai dispus confiscarea a 11.000 de lei, 570 de euro și plata a 11.500 de lei pentru cheltuieli judiciare.

Ioan Dan Băcilă a fost condamnat, cu suspendare, la doi ani și șase luni pentru șase infracțiuni de luare de mită. Instanța a mai dispus și 60 de zile de muncă în folosul comunității la Mediaș, confiscarea a 410 lei și plata a 3.500 de lei – cheltuieli judiciare.

Cornel Bercu a fost condamnat, cu suspendare, la doi ani și patru luni, la plata a 11.500 de lei cheltuieli judiciare și confiscarea a 1.450 de lei și 200 de euro. Bercu va trebui să presteze 70 de zile de muncă în folosul comunității la primăria din Valea Mare sau la cea din Drăgășani.

Aurel Vasile Ioan a fost condamnat, cu suspendare, la trei ani de închisoare pentru 56 de infracțiuni de complicitate la luare de mită și trafic de influență, confiscarea a 200 de lei și 50 de euro, plata a 11.500 de lei și 90 de zile de muncă în Astra sau la Primăria Sibiu.

Liviu Rociu a primit doi ani de închisoare pentru cinci infracțiuni de complicitate la luare de mită, confiscarea a 300 de lei și plata a 3.000 de lei cheltuieli judiciare. Va trebui să presteze muncă în folosul comunității la Nocrich sau Roșia.

Ovidiu Ioan Duda a fost condamnat, cu suspendare, la doi ani și șase luni de închisoare pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită și 11 de trafic de influență. I se confiscă 1.400 de lei, 500 de euro și va trebui să plătească 3.000 de lei cheltuieli judiciare, pe lângă 90 de zile de muncă în folosul comunității la Hoghilag sau Dumbrăveni.

Axente Sever a fost condamnat, cu suspendare, la un an și șase luni de închisoare pentru trafic de influență. Trebuie să presteze 80 de zile de muncă fie la Astra, fie la Primăria Sibiu, i se confiscă 500 de euro și are de plătit cheltuieli judiciare de 11.500 de lei.

Dumitru Morar a fost condamnat, cu suspendare, la doi ani de închisoare pentru trei infracțiuni de trafic de influență, plata a 2.500 de lei chelutuieli judiciare și 70 de zile de muncă în folosul comunității la Sighișoara.

Ioan Alin Popa a fost condamnat, cu suspendare, la trei ani de închisoare pentru dare de mită și trafic de influență. I se confiscă 200 de lei, 500 de euro și trebuie să plătească 3.500 de lei cheltuieli judiciare.

David Sbera a fost condamnat, cu suspendare, la un an și șase luni de închisoare, pentru trafic de influență și la confiscarea a 150 de lei, plata a 2.000 de lei și 80 de zile de muncă în folosul comunității la Boița sau Tălmaciu.

Florinel Daniel Mitrea a fost condamnat, cu suspendare, pentru complicitate la trafic de influență, trebuie să plătească 2.500 de lei cheltuieli judiciare și să muncească în folosul comunității timp de 90 de zile, la Muzeul Astra ori la Primăria Sibiu.

Cum opera rețeaua șpăgilor de la RAR Sibiu

Funcţionari publici de la RAR Sibiu și RAR Vâlcea cereau mită prin intermediul unor terţe persoane, pentru verificarea stării tehnice a mașinilor, și şi-au luat „o serie de măsuri pentru a asigura conspirativitatea faptelor comise”, apelând la „serviciile de intermediere” prestate de către anumiţi complici.

