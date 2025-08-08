Prima pagină » Actualitate » RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service

08 aug. 2025, 09:31, Actualitate
RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service. Secțiunea este disponibilă, deja, pe site-ul oficial al Registrului Auto Român. În cadrul unei postări, reprezentanții explică de ce a fost luată în considerare această facilitate și cum funcționează. Informațiile se regăsesc mai jos, în articol.

Registrul Auto Român (RAR) a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă autoturismele lor sunt vizate de campanii de rechemare ale producătorilor în service.

Noua secțiune RAR este disponibilă pe site-ul oficial: șoferii află dacă vehiculele lor trebuie să fie rechemate în service

Reprezentanții RAR au explicat, pe Facebook, care este scopul noii secțiuni de pe site. Utilizatorii pot accesa această facilitate direct în câmpul indicat pe site. Se va selecta marca de autovehicul și apoi vor fi urmate instrucțiunile regăsite pe pagina redirecționată.

„Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare?

Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele.

Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.

Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare.

Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania.

Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”, se arată în mesajul notat de reprezentanții RAR, pe Facebook.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

