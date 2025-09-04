Prima pagină » Justiție » Fugarii din România nu mai scapă de mâna lungă a JUSTIȚIEI. După decizia Curții Europene, autoritățile judiciare trebuie să preia executarea pedepsei

Fugarii din România nu mai scapă de mâna lungă a JUSTIȚIEI. După decizia Curții Europene, autoritățile judiciare trebuie să preia executarea pedepsei

04 sept. 2025, 19:09, Justiție
Fugarii din România nu mai scapă de mâna lungă a JUSTIȚIEI. După decizia Curții Europene, autoritățile judiciare trebuie să preia executarea pedepsei

Curtea Europeană de Justiție a decis că nicio autoritate judiciară din spațiul UE nu mai poate refuza executarea unui mandat european de arestare. În schimb, trebuie să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul. Decizia se aplică retroactiv.

Această decizie vizează inculpați condamnați care au fugit din România, precum prințul Paul de România.

Decizia luată de CJUE

Persoanele condamnate definitiv în România, chiar dacă au reușit să fugă din țară, tot nu vor scăpa de închisoare. Curtea Europeană de Justiție a decis într-un dosar în care a fost sesizată situația unui român condamnat pentru înșelăciune de către Curtea de Apel București. Autoritățile italiene au refuzat să-l extrădeze.

„În schimb, aceste autorități decid să recunoască hotărârea de condamnare pronunțată de Curtea de Apel București și să preia executarea pedepsei în Italia. Ele consideră astfel că acest lucru ar crește șansele de reinserție socială a persoanei în cauză, care locuia legal și efectiv în Italia. În plus, autoritățile judiciare italiene scad din durata inițială a pedepsei perioadele de detenție deja efectuate în Italia și plasează persoana condamnată în arest la domiciliu, cu suspendare concomitentă. La rândul lor, autoritățile judiciare române se opun atât recunoașterii hotărârii de condamnare, cât și executării acesteia în Italia. Ele susțin că mandatul european de arestare emis împotriva cetățeanului român este în continuare în vigoare. În consecință, potrivit autorităților române, persoana trebuie să fie predată, iar pedeapsa sa nu trebuie să fie executată în Italia, ci în România. Instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat. Acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată”, se arată în hotărârea pronunțată joi de CJUE.

4.000 de condamnați din România se sustrag executării pedepselor

Potrivit datelor centralizate ale Poliției Române, 4.000 de cetățeni români se sustrag executării pedepselor. În martie 2025, a intrat în vigoare „Legea fugarilor”. Această lege prevede pedeapsă suplimentară de până la 3 ani de închisoare pentru cetățenii condamnați definitiv care se sustrag executării pedepselor.

Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat „Legea fugarilor” la Curtea Constituțională, invocând „încălcări ale dreptului la un proces echitabil și ale libertății individuale”. Însă, Curtea Constituțională a respins sesizarea ICCJ și a stabilit că actul normativ este „constituțional”.

Cât plătește statul român pentru a-i aduce în țară pe „fugari”

În 2023, statul român a plătit 2 milioane de euro pentru a aduce în țară o parte din condamnații fugari, iar în mai 2024, Parlamentul a adoptat o lege prin care îi supun pe fugari la plata cheltuielilor judiciare în cazul aducerii în țară.

Ministra Justiţiei de atunci,  Alina Gorghiu,  a raportat costul pentru fiecare persoană adusă în România pentru a-și ispăși pedeapsa variază: de la câteva mii de euro la 25.000 de euro.

„Mulți vor reevalua fuga din țară acum”, a spus fosta ministră PNL a Justiției.

 

Vezi AICI: Decizia Curtii de Justitie a UE

Sursa Foto: Facebook, Prințul Paul de România

Autorul recomandă: Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum

Citește și

JUSTIȚIE Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
18:17
Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
EXCLUSIV STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
17:46
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
EXCLUSIV PERCHEZIȚII informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă
11:29, 03 Sep 2025
PERCHEZIȚII informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă
JUSTIȚIE Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate
17:18, 02 Sep 2025
Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate
VIDEO Radu Marinescu: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului
19:28, 01 Sep 2025
Radu Marinescu: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului
ACTUALITATE Dealerul lui Vlad Pascu a primit decizia într-un nou dosar. Ce rol are Maru în moartea unui tânăr de 20 de ani
17:31, 01 Sep 2025
Dealerul lui Vlad Pascu a primit decizia într-un nou dosar. Ce rol are Maru în moartea unui tânăr de 20 de ani
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea