Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București

Petrișor Peiu, de la AUR, spune că „românii sunt blocați la investiții, iar bursa livrează România fondurilor străine”. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București, după cazul Electro-Alfa Internațional SA.

Peiu arată că tranșa rezervată investitorilor români, de doar 10%, a fost supra-subscrisă de aproximativ 60 de ori, în timp ce fondurile de investiții, majoritar străine, au avut acces la 90% din acțiuni.

„Pe 2 februarie 2026 a început derularea ofertei publice de listare inițiale, adică listarea la bursă a firmei Electro-Alfa Internațional SA. 90% din acțiuni sunt oferite fondurilor de investiții (așa-zișii investitori instituționali) și doar 10% investitorilor individuali (așa-zișii investitori de retail). Pentru a nu fi niciun dubiu: fondurile de investiții sunt majoritar străine , iar cele românești sunt fondurile de pensii din pilonul II , administrate de bănci străine. Tot pentru a fi cât se poate de clar: investitorii de retail suntem noi, românii, care plătim ca proștii taxe unui stat care se luptă să ne facă rău.

Pe 6 februarie 2026, oferta s-a închis: tranșa de doar 10% oferită românilor s-a supra-subscris de aproximativ 60 de ori, iar tranșa de 90% oferită străinilor s-a supra-subscris de câteva ori, doar. Cu alte cuvinte, la 100 de lei investiți de un român, acesta va primi maxim 2 acțiuni, iar la 100 de lei investiți de un fond străin, acesta va primi 20- 30 de acțiuni!

Același lucru, la aceleași proporții se întâmplă la fiecare listare nouă de la bursă. Totul este decis de către ASF-Autoritatea de Supraveghere Financiară, organism condus politic de către politrucii numiți acolo de partidele PSD și PNL.

Acum înțelegeți de ce guvernul s-a opus ca sărmanii contribuabili să își poată lua, la pensionare, cât doreau din propriile lor contribuții la pilonul II? Simplu: să poate fondurile de pensii, administrate de bănci străine, să cumpere 90% din acțiunile tranzacționate pe bursă. Efectul asupra unor firme precum Electro-Alfa este cât se poate de previzibil: controlul acestora va trece, încet-încet, în mâna băncilor străine!

Swiss Capital şi UniCredit Bank sunt cei care au plănuit și realizat respectiva tranzacție, cu aprobarea ASF, condusă de către PSD-istul Alexandru Petrescu”, susţine Petrișor Peiu.