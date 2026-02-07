Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea

În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește despre o „Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea”.

„Câtă vreme a fost consilier la Cotroceni, Ludovic Orban ne-a obișnuit cu ideea de persoană, de personalitate pe cont propriu, în raport cu președintele, străduindu-se să ne creeze imaginea unui om care, chiar dacă este consilier, nu este și vizitiu, masor sau dătător cu mopul la Cotroceni. Și acesta a fost un punct bun nu doar pentru el, ci chiar și pentru Nicușor Dan, pentru că nu i-am zis: „Uite, are un sfătuitor îndrăzneț, pe picioarele lui, care poate să-i spună președintelui atunci când greșește.”

Ludovic Orban a fost dat afară de la Cotroceni tocmai pentru această atitudine demnă și de consilier autentic. Pentru că Nicușor Dan, contrar imaginii publice, sigur, este un nevolnic. Un puradel în materie de politică. Dar și puradelul bate din picior, se zgârâie, se rostogolește pe jos, face crize de nervi atunci când este contrazis în capriciile sale.

Locul lui Ludovic Orban în imaginarul de la Cotroceni l-a luat un domn Marius Lazurcă.

În momentul în care s-a vehiculat acest nume, suveraniștii mai aveau puțin și dădeau în clocot, peste marginile oalelor suferinței. Marius Lazurcă este un intelectual. Este Mircea Eliade, Constantin Noica și Gabriel Liiceanu la un loc. Și va fi un stâlp al demnității naționale la Cotroceni. I-am urmărit primul interviu la Digi. Un tip, îmi zic, care vrea neapărat să se dea intelectual. E un fel de Coana Chirița a vremurilor noastre. Pe vremuri, Chirița vorbea cu dispreț despre țărani, despre „radicali”. Voia să ne convingă că ea nu știe, nu mănâncă, nu consumă, mă rog. Am dat un eseu și cam așa e și el. El nu mănâncă, el „consumă”.

A fost la un interviu și interviul de aseară mi-a confirmat această imagine de vizitiu al președintelui. Eu nu am văzut până acum niciun consilier care, din 1990 încoace, să fie atât de angajat în a dovedi că este o trestie eoliană.

El este o liană. Președintele, când l-am auzit în interviul de aseară, era așa, sus, pompos, iar jos, în genunchi, stătea Marius Lazurcă. Ia să vedeți cum sună o zicere: „Domnul președinte ne-a cerut echipei sale de consilieri…”. A cerut „echipei”, da, mă rog, „să creăm toate condițiile pentru ca vizita în SUA să se producă”.

Am încremenit imediat. Domnul consilier Marius Lazurcă: „Trăiți, domnule președinte, totul se face, doar și secretar general al Cotrocenilor!”.

„Creăm toate condițiile pentru vizita în SUA”? Cum să zic? Imaginea asta? Îmi spune încă o dată acest Marius Lazurcă, un trăncănitor, un impostor cultural care se dă mare. Cum să-mi spună mie că vizita în SUA, la invitația lui Donald Trump, depinde de condițiile pe care le creează el?

Marius Lazurcă, ca și alții care au mai mers cu „Boca” prin Europa și alți consilieri luați de prin parcuri, decât să „creăm toate condițiile”… Adică nici nu discutăm, oameni buni. Vizita în SUA depinde de Donald Trump. Nu depinde de ce este ocupat să facă Marius Lazurcă, la indicațiile prețioase ale lui Nicușor Dan, ca să „creeze toate condițiile”.

Ce face, ce-i face lui Trump? Ce-i dă, o bomboană? Anul acesta apelează la Dragoș Sprânceană, prezent la Antena 3. Senin, „unul dintre apropiații lui Trump”. Din câte am înțeles, Trump are vreo 1.000.000 de apropiați români, nu vreo 100.000. Toți sunt apropiați de Trump„, spune gazetarul Ion Cristoiu.