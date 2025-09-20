Managerul indian de la spitalul din Caransebeș, arestat preventiv. Este acuzat de luare de mită

Managerul indian de la spitalul din Caransebeș, acuzat de DNA de luare de mită, a fost arestat preventiv, conform surselor Gândul. Procurorii DNA au efectuat, vineri, percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Managerul ar fi luat mită în valoare de 250.000 de lei într-o singură lună

Managerul Spitalului Caransebeș, dr. Singh Bhupinder, ar fi finul lui Ion Mocioalcă, vicepreședintele Curții de Conturi.

În ordonanța procurorilor se arată:

„La data de 04 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de achiziție publică cu societatea menționată anterior constând în lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, în valoare de 900.400 lei, fără TVA.

Suspectului Singh Bhupinder i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate anterior, organele de anchetă au găsit la domiciliul suspectului Singh Bhupinder următoarele sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 lei, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci și 5.000 forinți.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, se arată în comunicatul DNA.