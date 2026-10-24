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Soția și copiii lui Omar Hayssam, cercetați pentru falsificarea certificatelor COVID. Dosarul a fost la un pas de clasare, dar judecătorul le-a cerut procurorilor să continue ancheta

Catalin Lupasteanu
Soția și copiii lui Omar Hayssam, cercetați pentru falsificarea certificatelor COVID. Dosarul a fost la un pas de clasare, dar judecătorul le-a cerut procurorilor să continue ancheta
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Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 au fost obligați, de un judecător de drepturi și libertăți, să continue cercetările față de peste 150 de persoane care ar fi obținut certificate false în perioada pandemiei de Covid-19, iar între persoanele vizate de instigarea la emiterea acestora se numără și soția lui Omar Hayssam și copiii acestora.

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Decizia magistratului este definitivă, astfel că dosarul a revenit la parchet unde procurorii trebuie să continue investigațiile declanșate pentru fapte de instigare la fals informatic față de un bărbat care a fost deja judecat și condamnat definitiv pentru modificarea unor adeverințe.

Teroristul Omar Hayssam, aflat de 12 ani in penitenciar pentru pedepsele primite in dosarul rapirii in Irak a trei jurnalisti romani, dar si pentru mai multe infractiuni economice, este scos de gardieni dintr-o clinica privata in care urmeaza un tratament pentru boala Parkinson, joi, 24 iunie 2025, in Bucuresti. GMN / MEDIAFAX FOTO

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„Respinge cererea de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Judecătoria Sectorului 2. Infirmă soluția de renunțare la urmărirea penală dispusă prin Ordonanța nr. 6183/161/P/2021/d1/1 din data de 14.07.2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și dispune trimiterea cauzei la procuror.”, se arată în minuta deciziei definitive a magistratului.

În acest dosar, între sutele de părți vizate de ancheta penală, se află și Adela Omar, Armand Hayssam Omar, Izabelle Nujoud Omar, Madleine Kholoud Omar, Richard Sharif Omar, Willyam Rashid Omar.

Fabrica de certificate COVID

Solicitat să lămurească despre ce dosar este vorba și de ce se dorește clasarea sa Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 arată că „în dosarul menționat, cercetările vizează presupusa determinare a unei persoane care avea acces la Registrul Electronic Național de Vaccinări să introducă sau să modifice fără drept date informatice, în scopul emiterii unor adeverințe care atestau efectuarea vaccinării împotriva COVID-19”.

„În ceea ce îi privește pe beneficiarii acestor adeverințe, printre care și persoana la care faceți referire (Adela Hayssam – n.r), din cercetări a rezultat că în evidențele centrului de vaccinare nu existau documente privind efectuarea vaccinării, deși pe numele acestora fusese emise adeverințe de vaccinare.

Datele vaccinării înscrise în adeverințele beneficiarilor, precum și loturile de vaccin coincideau cu datele aferente vaccinării unei alte persoane.

Față de persoanele cercetate pentru instigare la fals informatic, inclusiv persoana la care faceți referire, procurorul a dispus renunțarea la urmărirea penală, apreciind că, în raport cu împrejurările concrete ale cauzei, timpul scurs și criteriile prevăzute de Codul de procedură penală, nu există un interes public în continuarea urmăririi penale”, explică mai departe procurorii.

Soluția a fost transmisă Judecătoriei Sectorului 2 în vederea confirmării, însă Judecătoria Sectorului 2 nu a confirmat soluția și a dispus trimiterea cauzei la parchet în vederea continuării urmăririi penale. În consecință, cercetările sunt în prezent în curs, nefiind adoptată o soluție definitivă de către procuror.

Alibiul perfect al familiei lui Omar Hayssam

Judecătorul de filtru care a analizat ordonanța de clasare a acestui dosar detaliază toate piesele cazului și în final explică de ce procurorii trebuie să continue cercetările față de Adela Hayssam și copiii acestora.

„În continuare, relativ la soluția de renunțare la urmărirea penală dispusă față de intimați pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals informatic, judecătorul arată următoarele:

Intimata a depus la dosarul cauzei concluzii însoțite de un set de înscrisuri și a învederat, în esență, următoarele: nu are nicio legătură cu solicitarea de emitere a vreunui certificat care să ateste vaccinarea, nu locuiește în România, nu a fost în țară la data de 4 iulie, dată la care se atestă că ar fi fost săvârșită fapta, nu a cerut și nici nu a folosit un astfel de certificat.

A menționat că a solicitat organului de urmărire penală să fie citată și și-a exprimat disponibilitatea de a aduce lămuriri, clarificări din care să rezulte veridicitatea susținerilor sale, însă nu a primit niciun răspuns.

A învederat judecătorului de cameră preliminară faptul că nu este de acord cu soluția emisă de procuror în cauză întrucât presupune întrunirea elementelor de tipicitate ale infracțiunii pe care a negat să a săvârșit-o.

Judecătorul constată că la dosarul cauzei au fost depuse capturi de ecran din conținutul cărora rezultă că intimata nu se afla în România la data de 04.07.2021.

Aspectele indicate de către intimată se coroborează cu susținerile numitului care a învederat judecătorului că el este persoana care a solicitat, în numele și pentru intimata, emiterea unui certificat.

Cum se falsificau certificatele COVID

Judecătorul constată că aspectele factuale esențiale din structura acuzației formulate față de intimată nu au fost lămurite de parchet, cu prilejul soluționării prezentei propuneri fiind deferit spre analiză judecătorului un set de indicii care este apreciat ca fiind apt să susțină versiunea intimatei.

Mai mult decât atât, precum în precedent, în cuprinsul S.P. nr. 557/24.06.2025, definitivă prin neapelare, s-a reținut că, „la data de 04.07.2021, 18:41:10, de pe i.p.-ul 86.120.158.244, numitul… l-a/a înlocuit/înlocuit-o pe numitul/numita …, C.N.P. …, i.d. 7882667, cu numitul/numita …, C.N.P. ….”.

Prin urmare, date fiind limitările cadrului procesual specifice prezentei proceduri precum și strânsa legătură între acuzațiile din prezenta cauză și infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului, judecătorul apreciază că se impune ca procurorul să completeze urmărirea penală.

Ținând seama de toate considerentele arătate în cuprinsul prezentei, de soluțiile care pot fi pronunțate în prezenta procedură, de necesitatea rezolvării în mod unitar a cauzei, judecătorul de cameră preliminară va respinge cererea de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Judecătoria Sectorului 2.

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