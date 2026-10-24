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Cum a încercat Fănel Bogos să se justifice în fața procurorilor, în procesul în care e acuzat că a ucis cu cruzime un cal: „S-a izbit în mine ca un leu”. Martorii contrazic versiunea lui Bogos

Ruxandra Radulescu
Cum a încercat Fănel Bogos să se justifice în fața procurorilor, în procesul în care e acuzat că a ucis cu cruzime un cal:
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Fănel Bogos, om de afaceri și medic veterinar, este inculpat într-un dosar pentru cruzime împotriva animelor, aceasta pe lângă acuzațiile de corupție din ancheta desfășurată de DNA, în care e vizat și premierul demis Ilie Bolojan. Bogos va trebui să trebui să dea socoteală în fața magistraților de la Judecătoria Bîrlad, după ce ucis cu sălbăticie un cal. Ultimul termen din această lună procesul s-a amânat până pe 12 noiembrie, transmite Vremea Nouă.

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În primăvara anului 2024 când, Fănel Bogos a plătit 11.000 de lei pentru un cal, la un târg de animale din comuna Iana. Afaceristul își dorea animalul pentru prăsilă. Chiar dacă armăsarul era ceva mai nărăvaș decât și-ar fi dorit, iar prețul era mai scăzut fix din acest motiv, Bogos a crezut că va reuși să-l îmblânzească.

Bogos povestește „atacul” calului, în fața anchetatorilor: „Nici leul din grădina zoologică nu se izbea așa”

Bogos a povestit la audieri cum ar fi ajuns să fie rănit de calul cu pricina. Potrivit afaceristului  animalul l-ar fi atacat mai rău decât un leu la grădina zoologică.

Din acest motiv, Bogos a decis să-l „eutansieze”, însă metoda a fost de o cruzime care a șocat autoritățile. Mai mult, relatările lui Bogos despre comportamentul „agresiv” sunt în contradicție cu martorii, care spun că afaceristul însuși ar fi provocat reacțiile animalului.

“Mie mi-a plăcut calul, e frumos, l-am văzut în târg la Iana, iar apoi băiatul a venit și mi l-a adus. Mi-a zis «domnule doctor, ți-l dau pe probă, e cuminte, e bun». Părea cuminte, dar s-a izbit în mine ca un leu. De fapt, cred că nici leul din grădina zoologică nu se izbea așa. Dacă vă arăt cum m-a mușcat…

Acest cal nu este de ținut în curtea omului, nu am cum să-l dau mai departe pentru că fac rău altor oameni. I-am explicat (n.r. pădurarului) «mă, băiatule, tu l-ai cumpărat, nu știi de el. Mai bine ți-l plătesc și îl eutanasiem». Eu am lucrat cu cei mai răi cai din comună. Foarte răi, știam să mă bag la ei, dar la ăsta, a fost altceva”, a susținut Bogos.

Fănel Bogos a încercat să impresioneze anchetatorii: „Era balul de Miss Boboc, eu stăteam cu un cal bolnav”

Mai mult, acesta susține că „iubește” caii și a relatat un episod din timpul facultății, menit să stârnească empatia instanței.

„Eu țin foarte mult la cai. În anul I, când eram student (n.r. la Facultatea de Medicină Veterinară) și era balul de Miss Boboc, eu stăteam cu un cal bolnav, îi puneam perfuzii. Și mi-a zis cineva «mă, băiatule, du-te, că e Miss Boboc al anului vostru. Lasă gloaba în pace, nu mai sta cu gloaba aici»“, a povestit medicul veterinar Fănel Bogos.

Incidentul a fost filmat. Bogos s-ar fi lăudat prietenilor cum a ucis cabalina

Procurorii au considerat că Fănel Bogos a omorât cu cruzime acel cal, având în vedere imaginile video, pe care tot el le-a distribuit pe la prieteni, ca titlu de glorie. Acum filmarea este probă în dosar.

Scenele surprinse pe filmarea intrată în posesia procurorilor au fost descrise și în rechizitoriu.

“Îl înjunghie cu un cuțit în zona gâtului în timp ce îi spune că e timpul să sufere, cum a suferit și el când a fost lovit și mușcat. Îi mai aplică apoi încă o lovitură cu același cuțit și calul cade la pământ, fără viață”.

Mărturia fostului proprietar al calului în fața procurorilor: Bogos ar fi determinat comportamentul agresiv al animalului

Audiat de către procurori, pădurarul de la care Fănel Bogos a cumpărat cabalina povestește că el s-a îngrijit de respectivul cal și i-a adus apă și mâncare în timp ce se afla în posesia lui Bogos.

Mai mult, din rechizitoriul procurorilor a reieșit faptul că omul de afaceri a determinat comportamentul agresiv al cabalinei.

„Anterior faptei pentru care organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu, inculpatul s-a apropiat brusc și neașteptat de cal, provocând astfel o stare de teamă și stres animalului. Ca răspuns natural la această amenințare percepută, calul a zburdat, încercând să se îndepărteze de inculpat.

În urma acestei reacții defensive, inculpatul s-a dezechilibrat și a căzut la sol, calul trecând peste el fără intenția de a-l răni, ci doar ca urmare a mișcării sale instinctive de apărare. Astfel, comportamentul calului a fost unul justificat, reacționând firesc și proporțional la o amenințare percepută ca iminentă, iar toate consecințele apărute sunt rezultatul acestei reacții instinctive, fără a exista o intenție agresivă din partea animalului.

În momentul în care martorul s-a deplasat la domiciliul inculpatului, l-a observat pe inculpat prezentând urme de sânge la nivelul capului și al pieptului. La o dată ulterioară, pe fondul stării de furie cauzată în urma evenimentului detaliat anterior, inculpatul a imobilizat calul alb de un stâlp de fier, legându-l din scurt cu o funie de căpăstru, fără ca animalul să fi fost pus anterior în stare de inconștiență.

În continuare, din vizionarea înregistrărilor video reiese că inculpatul, înarmat cu un cuțit a aplicat două lovituri în zona pieptului calului, producând plăgi de natură tăiate-înțepate, incompatibile cu viața.

În concret, inculpatul a aplicat o primă lovitură de cuțit în zona pieptului, producând o plagă din care a început să curgă sânge. După ce inculpatul a aplicat a doua lovitură de cuțit, hemoragia s-a agravat, observându-se pe înregistrarea video cum animalul a început să piardă sânge într-un ritm accelerat”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Fănel Bogos, inculpat într-un dosar de corupție și cumpărare de influență. Ar fi ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat să îl ajute pe Fănel Bogos să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, așa cum Gândul a scris AICI.

Rețeaua formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

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