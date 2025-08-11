Prima pagină » Justiție » Pedeapsa primită de o stripteuză blondă din România după ce l-a păcălit pe un italian de 75 de ani să-i dea bani și bijuterii de 800.000 EURO

11 aug. 2025, 17:07, Justiție
În 2017, Simona Daniela Filip, o tânără blondă din Scoarța, județul Gorj în vârstă de 34 de ani, de profesie stripteuză, l-a păcălit pe Francesco Thiella, un italian în vârstă de 75 de ani. Italianul a cunoscut-o când lucra ca dansatoare, într-un bar din striptease. După o relație de trei ani (2015-2017),femeia l-a înșelat pe acesta cu 800.000 de euro.

L-a sedus atât de tare încât l-a convins să-i transfere toți banii obținuți din vânzarea unui apartament în contul ei bancar, precum și bijuterii, toate în valoare de 800.000 de euro, potrivit Gorjeanul. Ea i-a spus bărbatului că se va întoarce în România pentru a-și rezolva „niște probleme”.

Potrivit CANCAN, femeia s-a recăsătorit când a revenit după o excursie în Dubai, Mărgăian Ion.  Francesco Thiella a aflat, însă femeia l-a mințit că ar fi „bodyguardul ei, cu care s-a căsătorit fictiv doar cu scopul de a se proteja de fostul soț, Șelaru Marius, pe care inculpata l-a descris ca fiind o persoană extrem de agresivă”.

I-a arătat fotografii cu o casă și cu un pat rotund. Bărbatul era nerăbdător să vină să locuiască cu femeia în România. Însă, a doua zi, femeia a fugit cu banii, făcându-se dispărută fără urmă. Bărbatul a făcut plângere pentru înșelăciune, iar pe 10 ianuarie 2019, femeia a fost reținută.

Pe 19 martie, Simona a fost condamnată la 5 ani de închisoare de Curtea de Apel Craiova, cu executare, pentru infracțiunile de înșelăciune și spălare de bani. Pedeapsa i-a fost redusă pe 19 septembrie 2024 după ce a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție și a primit închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Ea este obligată să presteze și muncă în folosul comunității.

De asemenea, va trebui să-i plătească italianului despăgubiri mari.  Conturile bancare îi sunt blocate și averea i-a fost sechestrată până când îi va datora toți banii italianului, care are de plătit două credite de pe urma ei.

Potrivit FANATIK, mai multe bunuri ale Simonei Daniela i-au fost puse sub sechestru:

  • O locuință construită în 2011, situată în comuna Scoarţa, sat Lintea, cu o suprafață de 130,40 mp și o valoare de 83.253 lei
  • Un teren intravilan de 1000 mp, cu construcții pe el, tot în comuna Scoarţa, satul Lintea.
  • Un teren intravilan arabil de 1056 mp, aflat în comuna  Scoarţa, sat Lintea
  • Un apartament în București, cu o suprafață specifică și cadastru
  • Un apartament de 60,69 mp situat în Năvodari
  • Un teren de 715 mp situat tot în Năvodari.

