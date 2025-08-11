În 2017, Simona Daniela Filip, o tânără blondă din Scoarța, județul Gorj în vârstă de 34 de ani, de profesie stripteuză, l-a păcălit pe Francesco Thiella, un italian în vârstă de 75 de ani. Italianul a cunoscut-o când lucra ca dansatoare, într-un bar din striptease. După o relație de trei ani (2015-2017),femeia l-a înșelat pe acesta cu 800.000 de euro.

L-a sedus atât de tare încât l-a convins să-i transfere toți banii obținuți din vânzarea unui apartament în contul ei bancar, precum și bijuterii, toate în valoare de 800.000 de euro, potrivit Gorjeanul. Ea i-a spus bărbatului că se va întoarce în România pentru a-și rezolva „niște probleme”.

Potrivit CANCAN, femeia s-a recăsătorit când a revenit după o excursie în Dubai, Mărgăian Ion. Francesco Thiella a aflat, însă femeia l-a mințit că ar fi „bodyguardul ei, cu care s-a căsătorit fictiv doar cu scopul de a se proteja de fostul soț, Șelaru Marius, pe care inculpata l-a descris ca fiind o persoană extrem de agresivă”.

I-a arătat fotografii cu o casă și cu un pat rotund. Bărbatul era nerăbdător să vină să locuiască cu femeia în România. Însă, a doua zi, femeia a fugit cu banii, făcându-se dispărută fără urmă. Bărbatul a făcut plângere pentru înșelăciune, iar pe 10 ianuarie 2019, femeia a fost reținută.

Pe 19 martie, Simona a fost condamnată la 5 ani de închisoare de Curtea de Apel Craiova, cu executare, pentru infracțiunile de înșelăciune și spălare de bani. Pedeapsa i-a fost redusă pe 19 septembrie 2024 după ce a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție și a primit închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Ea este obligată să presteze și muncă în folosul comunității.

De asemenea, va trebui să-i plătească italianului despăgubiri mari. Conturile bancare îi sunt blocate și averea i-a fost sechestrată până când îi va datora toți banii italianului, care are de plătit două credite de pe urma ei.

Potrivit FANATIK, mai multe bunuri ale Simonei Daniela i-au fost puse sub sechestru:

O locuință construită în 2011, situată în comuna Scoarţa, sat Lintea, cu o suprafață de 130,40 mp și o valoare de 83.253 lei

Un teren intravilan de 1000 mp, cu construcții pe el, tot în comuna Scoarţa, satul Lintea.

Un teren intravilan arabil de 1056 mp, aflat în comuna Scoarţa, sat Lintea

Un apartament în București, cu o suprafață specifică și cadastru

Un apartament de 60,69 mp situat în Năvodari

Un teren de 715 mp situat tot în Năvodari.

