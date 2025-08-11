În 2017, Simona Daniela Filip, o tânără blondă din Scoarța, județul Gorj în vârstă de 34 de ani, de profesie stripteuză, l-a păcălit pe Francesco Thiella, un italian în vârstă de 75 de ani. Italianul a cunoscut-o când lucra ca dansatoare, într-un bar din striptease. După o relație de trei ani (2015-2017),femeia l-a înșelat pe acesta cu 800.000 de euro.
L-a sedus atât de tare încât l-a convins să-i transfere toți banii obținuți din vânzarea unui apartament în contul ei bancar, precum și bijuterii, toate în valoare de 800.000 de euro, potrivit Gorjeanul. Ea i-a spus bărbatului că se va întoarce în România pentru a-și rezolva „niște probleme”.
Potrivit CANCAN, femeia s-a recăsătorit când a revenit după o excursie în Dubai, Mărgăian Ion. Francesco Thiella a aflat, însă femeia l-a mințit că ar fi „bodyguardul ei, cu care s-a căsătorit fictiv doar cu scopul de a se proteja de fostul soț, Șelaru Marius, pe care inculpata l-a descris ca fiind o persoană extrem de agresivă”.
I-a arătat fotografii cu o casă și cu un pat rotund. Bărbatul era nerăbdător să vină să locuiască cu femeia în România. Însă, a doua zi, femeia a fugit cu banii, făcându-se dispărută fără urmă. Bărbatul a făcut plângere pentru înșelăciune, iar pe 10 ianuarie 2019, femeia a fost reținută.
Pe 19 martie, Simona a fost condamnată la 5 ani de închisoare de Curtea de Apel Craiova, cu executare, pentru infracțiunile de înșelăciune și spălare de bani. Pedeapsa i-a fost redusă pe 19 septembrie 2024 după ce a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție și a primit închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Ea este obligată să presteze și muncă în folosul comunității.
De asemenea, va trebui să-i plătească italianului despăgubiri mari. Conturile bancare îi sunt blocate și averea i-a fost sechestrată până când îi va datora toți banii italianului, care are de plătit două credite de pe urma ei.
Potrivit FANATIK, mai multe bunuri ale Simonei Daniela i-au fost puse sub sechestru:
