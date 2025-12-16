Prima pagină » Justiție » „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a solicitat să devină procuror

„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a solicitat să devină procuror

16 dec. 2025, 08:48

Judecătorul Laurențiu lonel Beşu nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00.

Anunțul a fost făcut pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Marți, 16 decembrie, Laurențiu Beșu va susține la Secția pentru procurori a CSM interviul în cadrul procedurii pentru numirea din funcția de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art.194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiți în funcția de judecător la judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secției CSM.

Printre cei 14 judecători care solicită să devină procurori se află şi Laurențiu Beşu, care este magistrat la Tribunalul Bucureşti şi solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Ce acuzații aduce Laurențiu Beșu în documentarul Recorder

În documentarul Recorder, judecătorul Laurențiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Laurențiu Beşu a declarat că, după ce a venit la Curtea de Apel Bucureşti, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez.

Intervine și această stagnare în profesie și te gândești să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secția a II-a, erau nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuții cu colegii de la Curte, care mi- au spus:

‘Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran.

(…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel – n.r.), m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură.

Dosarul a fost soluționat de un alt coleg, cu o soluție de achitare. Nu comentăm soluțiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare, afirma judecătorul Beşu.

Ulterior, spunea Laurențiu Beşu, delegarea sa la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

La judecarea contestaţiei, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunțat de şeful de secție de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Cele mai noi