Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare, vrea reducerea pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra cererii. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă. Avocații lui Vlad Pascu spun că acesta ar trebui să beneficieze de o reducere a pedepsei după ce l-a denunțat pe Tudor Duma, zis Maru, de la care își procura droguri.

Pascu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi.

Ce spune Curtea de Apel

Instanţa Curţii de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, că pedepsele aplicate pentru faptele pentru care tânărul a fost judecat nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse, în scop de prevenţie.

De asemenea, instanţa a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide, notând că accidentul rutier de la 2 Mai a avut un caracter imprevizibil, şi nu unul voit.

La finalul lunii ianuarie, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia. A primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. Instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare.

Pe 21 august, Curtea de Apel Constanţa a menţinut decizia instanţei de fond.

