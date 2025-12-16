Călin Georgescu ajunge marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar. Acesta este așteptat de un număr impresionant de susținători.

UPDATE: Călin Georgescu a ajusn la sediul IPJ Buftea, unde a dat mâna cu oamenii și a făcut declarații în fața presei prezente la fața locului.

„Cel mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, omul care a făcut din datorie un sublim act al activității sale, descriind alegerile din România din 1915 a declarat, citez: Alegeri în România – 1 Corupție peste tot, 2 presiuni ticăloase asupra alegătorilor, 3 injurii personale și calomnii, 4 întotdeauna iese cine vrea guvernul, 6 o mâna de nulități aplaudă dezastrul și 7 poporul tace. Am încheiat citatul.

Când tăcem de teamă, înseamnă că am cedat libertatea, credința în Dumnezeu.

Eu sunt un om al credinței. România e in Europa nu ca să se teamă, ci ca să fie respectată, iar azi, după 110 ani după cuvântarea lui Iorga, vă întreb, ce vedem? Deosebiri nu sunt, asemănări, aproape la indigo. Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A venit ceasul!”

Luni, fostul candidat la președinție s-a prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel pentru procesul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în vara acestui an, în iulie, de Parchetul General, acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, dar și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, xenofobe sau rasiste, în formă continuată.

