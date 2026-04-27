Radu Marinescu: „Decizia a fost să plece un partid în loc de un om”/ „Am făcut reduceri de cheltuieli păstrând personalul”

Ministrul Radu Marinescu a declarat, în exclusivitate, pentru Gândul, ca demisia sa a fost decizia unanimă a PSD și 98% dintre membrii PSD au achiesat de a nu mai participa la o coalitie condusa de actualul premier.

Radu Marinescu a precizat că a preluat mandatul într-un moment foarte dificil. Acesta a adăugat, de asemenea, că a participat la programul de guvernare pe domeniul Justitiei și a avut mai multe realizări.

„M-a preocupat foarte mult să păstrez și să apăr independența justiției”

„Acțiunile mele au fost consonante cu o preocuparea europeană. Azi, pot să vorbesc că, la nivelul Ministerului, s-au realizat reforme și măsuri concrete. M-a preocupat foarte mult să păstrez și să apăr independența justiției și am evitat să fac orice comentarii asupra caracterului actului de justiție.

La Ministerul Justiției am avut o conlucrare foarte bună cu echipa de profesioniști. Am avut o bună colaborare cu secretarii de stat, tocmai pentru că nu am politizat”, a afirmat Marinescu.

Activitatea Ministerului Justiției în timpul lui Radu Marinescu: peste 212 acte normative au fost adoptate sau urmează să fie adoptate, e vorba de coduri, legea cetățeniei, aderarea la OECD, reorganizarea părții judiciare a parchetelor, reforma ANP și măsuri legislative la nivelul ANC, reforma statului magistraților și combaterea spălarii banilor și finanțările teroriste. Am adoptat o stategie a serviciului public, combaterea coruptiei și a criminalității.

„Am făcut reduceri de cheltuieli păstrând personalul nostru”

Radu Marinescu a declarat că în perioada în care el a condus Ministerul Justiției au fost luate măsuri atente de reducere a cheltuielilor așa cum a cerut guvernul, fără a apela la concedieri.

„Am eliminat diurnele nejustificate pentru magistrați, am reușit să ne încadrăm inclusiv în așteptările Guvernului privind o reducere a cheltuielior, fără să fim nevoiți să concediem persoane, să renunțăm la personalul din Ministerul de Justiție, pentru că trebuie să vă spun acum la final, un adevăr. Ministerul de Justiție funcționează cu un deficit de personal”, a declarat fostul ministru.

Referitor la pensiile magistraților, el spune că a ramas la convingerea că dacă Ministerul Justiției ar fi fost ascultat cu privire la criticile Ministerului Justiției și avizarea CSM, ar fi fost mai bine.

Radu Marinescu a vorbit despre eficiență și digitalizare într-un sector unde ministerul pe care l-a condus are deficit de personal.

„De exemplu, la Direcția pentru Tehnologia Informației, și vorbim de o societate care se digitalizează, de o societate care crede în tehnologie, iar în Justiție este nevoie pentru eficiență de foarte multă digitalizare, dar noi nu avem ocupate măcar posturile necesare pentru ca aceste persoane de specialitate să devină eficiente și să producă rezultatele pe care le așteptăm.

Deci nu o reducere prin concediere, ci am făcut reducere de cheltuieli care ne-au permis să ne încadrăm în așteptări, păstrând personalul nostru și făcându-l eficient la un nivel maxim”, a spus fostul ministru al Justiției.

77 puncte de vedere au fost transmise Curții Constituționale ale României

Procedura de selecție a procurorilor de rang înalt a fost transparența, au implicat o comisie obiectivă și pentru prima dată toate motivele de selecție au fost publice.

În privința protejării victimelor violentei domestice, nu avem un instrument instituțional dedicat pentru protejarea tuturor victimelor infractiunilor.

Peste 1000 sali judecata au fost dotate cu tehnologie de ultima ora. „Gandim.o justitie realizata de la mare distanta!”

In privinta PNRR, Matinescu a spus ca anul acssta se finalizeaza marile proiecte si interconectarea titiror segmentelor card partocopa la gestionarea institutiilor inclusiv avocati si executori judecatoresti.

Infrastructura justitiei a fost o prioritate, a mai afirmat ministrul demisionar. 673 milioane lei au fost alocate pentru infracstructura.

In 2026 se inaugureaza noua noi sedii.

In privinta Cartierului pentru Justitie, Marinescu a afirmat ca se xonsuma resurse pentru inchirirea spatiilor si acest cartier este foarte important. ” nu am.primit o sustinere pentru acest proiect si nu exista pentru acest an fondurile necesare!!”

Radu Marinescu, PSD: „Dacă decizia a fost să plece un partid în loc de un om e decizia luată”

-Este demisia aceasta o despărțire definitivă sau aveți termen de împăcare ca la divorț?

Radu Marinescu: Uneori la divorț oamenii mai stau împreună și după ce se finalizează divorțul. Nu aș vrea să fac speculații. Pozitia PSD e că problema a fost doar privind o persoană de la conducerea guvernului, nu altceva. Dacă decizia a fost să plece un partid în loc de un om e decizia luată.

-Secretarii de stat pleacă și ei?

Radu Marinescu: Nu vreau sa comentez. Au plecat miniștrii. Asta a fost decizia: plecarea miniștrilor.

„Am transmis partenerilor strategici faptul că România are o justiție funcțională”

Ca parte a bilanțului activității sale în mandatul de ministru al Justiției, Radu Marinescu a vorbit și despre demersurile internaționale făcute de instituție sub mandatul său.

„În plan internațional, ne-am preocupat să consolidăm încrederea partenerilor europeni, pentru că am făcut parte dintr-o coaliție pro-europeană, am participat activ la un proiect de guvernare pro-european și am transmis partenerilor strategici faptul că România este un stat de drept, că România are o justiție funcțională și că, bineînțeles, facem tot ceea ce depinde de noi cu bună credință ca să corectăm acele chestiuni care încă mai necesită corecție sau să modernizăm chestiunile care necesită o modernizare efectivă”, a declarat Marinescu.

Acesta a mai precizat că România a finalizat procesul inițial pentru aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind legile Justiției și a obținut, prin implicare, trei dintre avizele favorabile pentru aderarea la OCDE, respectiv Grupul de Lucru pentru Mită, cel pentru Guvernanță Publică și cel pentru Analiză Economică și Dezvoltare.

Marinescu a mai precizat că, sub conducerea sa, ministerul a implementat recomandările Grupului Statului Împotriva Corupției (GRECO), organism al Consiliului Europei, care privesc „independența judecătorilor și procurorilor, afirmând că ministerul „a obținut succese semnificative” la CEDO.

Acesta a vorbit și despre raportul „Rule of Law”, privind statul de drept din 2025, în cadrul căruia precizează că România a făcut progrese în ceea ce privește „asigurarea resurselor de personal dar și strategiile de combatere a infracțiunilor grave, inclusiv corupția și de gestionare a unor cazuri de corupție, inclusiv de nivel înalt”.

Cu toate acestea, Marinescu a precizat că probleme în Justiție încă există și că trebuie abordate „în mod responsabil”.

„La nivel internațional, am transmis întotdeauna mesaj că România este un stat de drept și că are o justiție funcțională care trebuie să fie modernizată”, a spus Marinescu.

Radu Marinescu: „Nu trebuie să există o interferență a Ministerului Justiției în substanța actului de Justiție”

El a vorbit și despre documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în contextul căruia susține că a avut o reacție fermă, însă fără a „comenta soluțiile date de instanțele de judecată pentru a nu afecta imparțialitatea”. Marinescu a precizat că a cerut, „în limitele competențelor” sale „instituționale” „să se verifice și să se ia măsuri, dacă este necesar”.

„Asemenea aspecte nu pot rămâne ignorate, dar, în același timp, nu trebuie să există o interferență a Ministerului Justiției în substanța actului de Justiție pentru a nu genera un efect de decredibilizare a justiției și de afectare politică pe care nu mi l-am dorit niciun moment”, a declarat Marinescu.

Potrivit lui Marinescu, în ceea ce privește condițiile de detenție ale celor privați de libertate, Comitetul de Miniștrii al Consiliului Europei a concluzionat că „România are un mecanism legislativ funcțional în ceea ce privește contestarea condițiilor de detenție” și afirmă că „s-au implementat măsuri concrete, măsurabile, evaluabile pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și pentru acordarea de respect pentru drepturile persoanelor care sunt deținute”.

Cătălin Predoiu va prelua șefia la Ministerul Justiției

Acesta a mai afirmat și că vicepremierul Cătălin Predoiu va prelua mandatul său la Ministerul Justiției începând de marți.

Reamintim că miniștri PSD au demisionat în bloc, după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan, iar acesta a ales să nu-și părăsească funcția de prim-ministru. Reamintim că recent, următoarea mișcare anunțată de social-democrați și membrii AUR este acea a depunerii unei moțiuni de cenzură.

