Prima pagină » Justiție » Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia

14 ian. 2026, 11:02, Justiție
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia

Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să se pronunțe miercuri  în dosarul fostului ministru al Sănătății Sorina Pintea. Judecătorii au amânat pronunțarea de trei ori. Pintea a fost condamnată definitiv, în iunie 2025, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, pentru luare de mită în formă continuată.

Sorina Pintea, condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Sorina Pintea a fost condamnată la 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Ea a ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, în Cabinetul Dăncilă.

Conform actului de acuzare, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Pintea ar fi solicitat și primit de la reprezentanții unei firme suma de 10.000 de euro și 120.000 de lei, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziții publice.

Totodată, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a candida la funcții publice și de a ocupa o funcție de conducere într-un spital public și a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro.

La 1 octombrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu recursul în casație formulat de fosta ministră împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Cluj. Dosarul a fost repartizat completului C8, format din trei judecători, care a stabilit termen de judecată pentru 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei. Pronunțarea a fost ulterior amânată de trei ori, urmând ca o decizie să fie dată miercuri, 14 ianuarie 2026.

În cazul admiterii recursului, condamnarea ar putea fi desființată, iar cauza retrimisă spre rejudecare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum motivează instanța condamnarea Sorinei Pintea la ÎNCHISOARE. „Motivele care au condus la săvârşirea faptei reflectă interesul financiar personal”

Sorina Pintea, găsită de polițiști într-un oraș din Maramureș, după condamnarea la 3 ani și 6 luni. Aceasta va fi dusă la Penitenciarul Gherla

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
20:09
Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”
19:16
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”
FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
18:26
Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
FLASH NEWS CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
17:41
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
NEWS ALERT Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească
16:16
Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe