Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia

Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să se pronunțe miercuri în dosarul fostului ministru al Sănătății Sorina Pintea. Judecătorii au amânat pronunțarea de trei ori. Pintea a fost condamnată definitiv, în iunie 2025, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, pentru luare de mită în formă continuată.

Sorina Pintea, condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Sorina Pintea a fost condamnată la 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Ea a ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, în Cabinetul Dăncilă.

Conform actului de acuzare, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Pintea ar fi solicitat și primit de la reprezentanții unei firme suma de 10.000 de euro și 120.000 de lei, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziții publice.

Totodată, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a candida la funcții publice și de a ocupa o funcție de conducere într-un spital public și a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro.

La 1 octombrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu recursul în casație formulat de fosta ministră împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Cluj. Dosarul a fost repartizat completului C8, format din trei judecători, care a stabilit termen de judecată pentru 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei. Pronunțarea a fost ulterior amânată de trei ori, urmând ca o decizie să fie dată miercuri, 14 ianuarie 2026.

În cazul admiterii recursului, condamnarea ar putea fi desființată, iar cauza retrimisă spre rejudecare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum motivează instanța condamnarea Sorinei Pintea la ÎNCHISOARE. „Motivele care au condus la săvârşirea faptei reflectă interesul financiar personal”

Sorina Pintea, găsită de polițiști într-un oraș din Maramureș, după condamnarea la 3 ani și 6 luni. Aceasta va fi dusă la Penitenciarul Gherla