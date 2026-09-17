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Întorsătură de situație în cazul teroristului Omar Hayssam. Sirianul se luptă în instanță pentru a rămâne în România. Magistrații au amânat decizia

Catalin LupasteanuRuxandra Radulescu
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Întorsătură de situație în cazul sirianului Omar Hayssam, eliberat din închisoare cu nouă ani mai devreme, pentru fapte de terorism. Hayssam a fost dus la Curtea de Apel București deoarece solicită să fie lăsat să se trateze în România, transmit surse Gândul. Acesta se află în custodie publică și ar urma să părăsească România sub escortă.

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UPDATE 5: Curtea de Apel București a ramas în pronunțare și urmează să stabilească ce se întâmplă cu documentul prin care Omar Hayssam ar urma să fie îndepărtat de pe teritoriul României. Omar Hayssam a fost escortat de la Curtea de Apel București.

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UPDATE 4: Reprezentanții Inspectoratului General de Imigrări nu s-au lăsat impresionați de argumentele lui Hayssam și au cerut judecătorului să refuze solicitarea de a rămâne pe teritoriul României.

„Din declarația lui Hayssam noi am înțeles că refuză plecarea din România și returnarea în Siria. Astfel rezultă riscul de sustragere a acestuia de la părăsirea teritoriului României. Respingeti acțiunea și mențineți ordonanta”, spun reprezentanții IGI.

UPDATE 3: Avocatul lui Hayssam încearcă să convingă, în aceste momente, instanța de la Curtea de Apel București, că deplasarea în Siria a lui Hayssam la bordul unui avion i-ar pune viața în pericol.

„Ordonanța nu analizează și celelalte măsuri prevăzute de lege. Legea prevede și tolerarea unei persoane în funcție de unele condiții. Consider că ne aflăm obligatoriu în sfera tolerării în vreme ce ordonanța de luare în custodie publică nu analizează nici pe departe această variantă de care depinde literalmente viata unui om, nu a unui terorist, nu a lui Omar Hayssam. Lucrurile astea istorice nu mai pot prevala nici în fața dvs. și nici a istoriei.

Nu putem pedepsi un om „sine die”. A fost pedepsit cu una dintre cele mai mari condamnări din România. Faptele sunt efectiv istorice. Sunt peste 20 de ani de atunci.
Dacă o facem și acum, asta înseamnă că suntem pregătiți să pedepsim un om la infinit” argumentează avocatul.

UPDATE 2: Avocatul lui Hayssam susține că autoritățile de la Inspectoratul General de Imigrirări nu ar fi intervenit, atunci când sirianul ar fi avut probleme de sănătate. Apărarea pledează că starea de sănătate precară a lui Hayssam nu i-ar permite să fie transportat în Siria.

„Trebuie să vă aplecați și asupra aspectelor avute în vedere la măsura îndepărtării. Trebuie să verificați dacă îndepărtarea e efectiv posibilă.

La Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), pe data de 11- 12, l-am hrănit. A căzut acolo a avut un șoc glicemic. Și nu a binevoit IGI să trimită personal de specialitate”, a explicat acesta.

„El nu poate părasi teritoriul României în 24 de ore, cum spune legea sub nicio formă. Ce cursă pe avion? Ajunge decedat la destinație”, spune avocatul.

UPDATE:  Potrivit declarațiilor avocatului lui Omar Hayssam, făcute în fața instanței de la Curtea de Apel București, teroristul este condamnat și în Siria la patru ani, de închisoare, cu executare.

„Depunem o sentință executorie din Siria. E un extras de la Minister. Acolo a fost condamnat la patru ani cu executare în carceră”, a declarat avocatul lui Omar Hayssam în fața judecătorului.

„Am facut demersuri la amabasada Turciei pentru viza medicala”, precizează apărarea.

Potrivit avocatului, întreruperea tratamentului, de care beneficiază sirianul în România, ar putea rezulta în moartea acestuia.

„În actele medicale, există referiri extrem de serioase referitor la întreruperea, chiar si pentru foarte scurt timp, a infuziei cu dopamină. Se explică, în clar, posibilitatea iminentă inclusiv a decesului în cazul acestuia”, menționează avocatul.

„S-a făcut un raport de expertiza medicală care a fost extrem de sugestiv în ceea ce privește starea de sănătate. Poate muri oriunde si asta nu ar mai conta. Instanta de judecată a dispus refacerea acestui raport de expertiză”, adaugă avocatul.

știre inițială:

Cel mai temut terorist din România, Omar Hayssam, refuză să plece din România și invocă starea precară de sănătate. Acesta susține că în Siria nu ar exista medicația potrivită pentru boala Parkinson, în stare avansată, de care suferă. Un alt motiv pentru care Hayssam nu vrea să revină în Siria ține și de aspectul religios.

FOTO/VIDEO: Gândul

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