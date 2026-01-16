Prima pagină » Justiție » Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”

16 ian. 2026, 11:44, Justiție
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat pentru MEDIAFAXamânarea pentru a patra oară a deciziei Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reflectă importanța deosebită a actului normativ și impactul pe care îl are asupra bugetului și a societății.

„Proiectul de lege adoptată și supusă controlului de constituționalitate prezintă o deosebită importanță, un impact social, un impact public major, poate chiar și un impact financiar”, a spus fostul ministru despre amânarea repetată a Curții Constituționale.

Toader a subliniat că CCR a acordat un termen pentru aprofundarea documentării, deși în trecut solicitări similare ale unor judecători nu au fost acceptate.

„Mai înseamnă și altceva, că în precedent, celor trei judecători care au solicitat un nou termen pentru aprofundarea documentării, nu li s-a acordat acel termen, deși legea 47/92 spune că trebuie acordat. Observăm că de data aceasta a mai venit e adevărat și o expertiză de la Înalta Curte, autoarea criticii de neconstituționalitate, și s-a acordat un termen pentru aprofundarea documentării. Ceea ce înseamnă că de data aceasta s-a acordat termenul pe care anterior a fost refuzat, deși legea îl prevede”, a mai declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru a atras atenția asupra tensiunilor pe care le-a creat aceasta lege.

„Pe de altă parte, s-a creat atâta animozitate în jurul acestei legi, s-au creat atâtea așteptări, politicienii au făcut atâtea promisiuni, că dacă vin ei în 30 de zile vor desființa și vor remodela totul, ceea ce nu-i posibil. Au fost promisiuni electorale și de data asta caută să le împlinească față de alegător”.

Tudorel Toader, despre amânare

Tudorel Toader a spus că amânarea reprezintă un cumul de factori, însă a precizat: „să sperăm că pe 11 februarie se va pronunța o decizie. Observăm că de data asta n-a mai zis nimeni că au lipsit patru judecători. Adică partea bună e că au venit, nu s-au obținut sau n-au refuzat să judece”.

Despre expertiza depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul ministru a spus: „Orice act normativ nu poate fi adoptat fără un studiu de impact”, punctând că studiul nu este decisiv”, „lămuritor”.

Judecătorii s-au întrunit vineri, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie asupra pensiilor magistraților. Totuși, CCR a amânat din nou pronunțarea unei decizii pentru data de 11 februarie 2026.

CCR amână a patra oară decizia pe legea pensiilor magistraților. Ședința, reprogramată pe 11 februarie

Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților

