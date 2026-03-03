În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an

Locurile de parcare în marile orașe sunt o problemă discutată aprins în ultimii ani. Fiindcă în anumite localități sunt mai multe mașini decât parcări, autoritățile au organizat inclusiv licitații publice pentru un singur loc.

România continuă să surprindă, iar traficul auto este prezent în top.

Cât este un abonament în Cluj-Napoca

Potrivit publicației Info Sud-Est, în unele orașe din România abonamentul anual pentru un loc de parcare trece de 500 de lei. În altele, în schimb, este de cinci ori mai mic.

Cea mai scumpă parcare rezidențială o plătesc locuitorii din Constanța – 558 de lei pentru un abonament de 12 luni. Aproape ține și municipiul Iași – 552 de lei pe an pentru un loc.

La polul opus, abonament mai mici regăsim în: Cluj-Napoca – 94 de lei pe an, Timișoara – 113 lei/an, Brașov – 156 de lei/an.

Dar nu prețul este problema cea mai mare, ci numărul locurilor de parcare raportat la populația orașului. De exemplu, în Timișoara există un loc de parcare la trei locuitori, iar în Sibiu și Brașov, un loc la patru locuitori. Potrivit sursei citate, situația se prezintă în felul următor în alte orașe: în Constanța – un loc la șapte locuitori, iar în Galați – un loc la nouă locuitori.

