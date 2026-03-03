Prima pagină » Actualitate » Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”

Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”

03 mart. 2026, 13:52, Actualitate
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”

România este pregătită să menţină un preţ stabil la benzină şi motorină şi supraveghează atent piaţa, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul susţine că nu există, în acest moment, niciun motiv ca tariful carburanţilor să ajungă 10 lei pe litru și a lansat avertismente dure către speculatorii activi în piața de energie. Totuși, avertizează cunoscutul analist economic Adrian Negrescu, strategia lui Ivan ar putea avea efect invers.

Luni, Bogdan Ivan a asigurat că nu există, în acest moment, niciun motiv ca tariful carburanţilor să ajungă 10 lei pe litru, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, adăugând că afirmaţiile pe această temă sunt doar speculaţii. Oficialul a avertiat că va trimite ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței să verifice piața pentru a contracara orice intenții de speculă (Detalii AICI).

Ivan a invocat precedentul Lukoil

Ministrul a menționat că o ipoteză similară a apărut şi anul trecut în contextul sancţiunilor impuse Lukoil, cu închiderea Rafinăriei Petrotel.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Am cerut explicit, ANPC, ANAF, Consiliul Concurenţei să se uite foarte clar în aceste momente la piaţă, să se asigure că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o potenţială speculaţie din partea unor actori economici, pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă preţul la pompă la aceste cote, de 10 lei sau apropiat de 10 lei, a declarat luni ministrul.

Bogdan Ivan a mai asigurat că nu vor fi probleme nici în privinţa gazelor naturale, nivelul stocurilor fiind peste pragul necesar pentru siguranţa energetică.

Ministrul Energiei caută inamici de serviciu, iar teoria conspirația înflorește

Totuși, cunoscutul analist economic Adrian Negrescu avertizează că toate aceste declarații sunt de-a dreptul ”puerile”, și nu fac altceva decât să crească riscul umflării prețurilor.

”Ideea că există niște speculatori în piață care vor crește prețurile până la cer, profitând de criza din Iran, e cel puțin puerilă. În loc să caute inamici de serviciu în benzinării și hipermarketuri, autoritățile ar trebui să învețe să comunice coerent, să tempereze teoria conspirației care înflorește pe Tiktok și care riscă să genereze comportamente de consum extreme. E nevoie doar de o scânteie pe social media ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării și cu un nou val de cumpărături din teamă. Sunt autoritățile capabile să prevină astfel de situații?”, a comentat Negrescu pentru BTv.

AUTORUL RECOMANDĂ

Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Este japcă. Suntem noi șmecherii Europei. În alte țări este 3-4 lei. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”

Ecoul războiului răsună în economia globală. Prețul petrolului sare în aer, bursele lumii au deschis „pe roșu”. Prețul aurului crește. Pe bursa de la București s-au evaporat 9 miliarde de lei în câteva ore

Recomandarea video

Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
ECONOMIE Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
13:39
Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
POLITICĂ PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
13:27
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație
13:23
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație

Cele mai noi

Trimite acest link pe