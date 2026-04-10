Cum poți rămâne activ după 60 de ani. Ce rutine recomandă antrenorii pentru a rămâne sănătos

Exercițiile zilnice întăresc corpul și mintea și previn accidentările. Menținerea unui stil de viață activ după 60 de ani, nu doar că îmbunătățește sănătatea generală, dar ajută și la menținerea independenței, reduce riscul de boli cronice și îmbunătățește calitatea vieții pe termen lung, relatează La Razon.

Dovezile științifice susțin ideea că adoptarea unei rutine de activitate fizică oferă beneficii pentru inimă, funcția creierului și forța musculară, dar scade și probabilitatea de a suferi căderi sau leziuni legate de vârstă.

De ce este importantă mișcarea în fiecare zi

Pentru persoanele care au 65 de ani și peste, ghidurile recomandă cel puțin 150 de minute de activitatea aerobă de intensitate moderată pe săptămână, ceea ce înseamnă 20-30 de minute de mers pe jos sau alte exerciții similare pe zi.

Se recomandă și combinarea plimbărilor cu exerciții care întăresc mușchii și îmbunătățesc echilibrul în mai multe zile din săptămână.

Mersul mai rapid, urcatul scărilor, treburile casnice care te mențin activ ori participarea la activități precum ciclismul ușor și chiar și dansul contribuie la atingerea acestui obiectiv și promovează sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Care sunt componentele unei rutine sănătoase

  1. Exerciții aerobice moderate – Activități precum mersul rapid, înotul ușor sau mersul cu bicicleta într-un ritm confortabilajută la menținerea sănătății inimii și a plămânilor și oferă beneficii pentru somn, starea de spirit și controlul greutății corporale.
  2. Întărirea mușchilor – Efectuarea exercițiilor de forță cel puțin două zile pe săptămână, cum ar fi ridicarea de greutăți ușoare, lucrul cu benzi de rezistență sau exercițiile cu greutatea corporală, ajută la menținerea masei musculare, la protejarea densității osoase și la facilitarea sarcinilor zilnice.
  3. Îmbunătățirea echilibrului – Includerea activităților care solicită stabilitatea, cum ar fi mersul în linie dreaptă cu plasarea unui picior în fața celuilalt sau exercițiile cu un singur picior,reduce riscul de căderi, o problemă frecventă pe măsură ce îmbătrânim.
  4. Flexibilitate și mobilitate – Mișcările ușoare care întind articulațiile, cum ar fi rotațiile umerilor, întinderile picioarelor sau posturile de yoga adaptate,ajută la menținerea amplitudinii de mișcare și la prevenirea rigidității pe termen lung.

