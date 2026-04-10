Cum poți rămâne activ după 60 de ani. Ce rutine recomandă antrenorii pentru a rămâne sănătos

Exercițiile zilnice întăresc corpul și mintea și previn accidentările. Menținerea unui stil de viață activ după 60 de ani, nu doar că îmbunătățește sănătatea generală, dar ajută și la menținerea independenței, reduce riscul de boli cronice și îmbunătățește calitatea vieții pe termen lung, relatează La Razon.
Dovezile științifice susțin ideea că adoptarea unei rutine de activitate fizică oferă beneficii pentru inimă, funcția creierului și forța musculară, dar scade și probabilitatea de a suferi căderi sau leziuni legate de vârstă.
Pentru persoanele care au 65 de ani și peste, ghidurile recomandă cel puțin 150 de minute de activitatea aerobă de intensitate moderată pe săptămână, ceea ce înseamnă 20-30 de minute de mers pe jos sau alte exerciții similare pe zi.
Se recomandă și combinarea plimbărilor cu exerciții care întăresc mușchii și îmbunătățesc echilibrul în mai multe zile din săptămână.
Mersul mai rapid, urcatul scărilor, treburile casnice care te mențin activ ori participarea la activități precum ciclismul ușor și chiar și dansul contribuie la atingerea acestui obiectiv și promovează sănătatea cardiovasculară și metabolică.
