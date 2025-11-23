Prima pagină » Social » La ce vârstă organismul începe să plătească scump pentru un stil de viață nesănătos

La ce vârstă organismul începe să plătească scump pentru un stil de viață nesănătos

23 nov. 2025, 18:47, Social
La ce vârstă organismul începe să plătească scump pentru un stil de viață nesănătos
Sursă Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Pentru fiecare persoană vine un moment în viață când trebuie să reflecteze profund asupra sănătății sale. De obicei, acest moment apare atunci când începem să simțim schimbările aduse odată cu înaintarea în vârstă. Cercetătorii finlandezi au realizat un studiu impresionant care indică cum anumite obiceiuri influențează sănătatea zilnică și starea de bine mentală.

Studiul, realizat de cercetătorii finlandezi din cadrul Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, a urmărit o grupă de persoane cu vârste cuprinse între 8 și 61 de ani, colectând date despre sănătatea și obiceiurile lor de viață în cinci etape: la 27, 36, 42, 50 și 61 de ani.

Obiceiurile nesănătoase care afectează sănătatea

Dispozitiv pentru încălzirea tutunului

Specialiștii avertizează că există un deceniu specific în viață, între 36 și 46 de ani, în care trebuie să acordăm o atenție deosebită sănătății noastre. Între acești ani, consecințele obiceiurilor nesănătoase precum fumatul, consumul de alcool și lipsa activității fizice devin cele mai evidente. Cercetătorii consideră acest interval de vârstă ca fiind unul crucial pentru a lua măsuri de prevenire a problemelor grave de sănătate.

„Descoperirile noastre subliniază importanța prevenirii și abordării obiceiurilor de sănătate riscante, precum fumatul, consumul de alcool și inactivitatea fizică, cât mai curând posibil, pentru a preveni daunele care se acumulează în timp și duc la deteriorarea sănătății mentale și fizice”, a declarat Tiia Kekäläinen, autoarea principală a studiului.

La vârsta de 36 de ani, participanții au început să resimtă o creștere semnificativă a simptomelor negative asupra sănătății fizice și mentale, iar la 42 de ani au fost semnalate semnele concrete ale impactului negativ al acestor obiceiuri.

Printre afecțiunile asociate se numără bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, hipertensiunea arterială, bolile hepatice și anumite tipuri de cancer. De asemenea, sănătatea mentală poate fi grav afectată, cu simptome depresive tot mai frecvente.

