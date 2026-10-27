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Arheologii din Constanța au descoperit un sarcofag roman de copil, după săpăturile din zona Flămânda: „Inclusiv părul se păstrează. Este totul intact”

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Arheologii Muzeului de Istorie din Constanța au descoperit un sarcofag roman de copil, după săpăturile făcute în zona Flămânda. Deschiderea sarcofagului a fost transmisă pe Facebook, iar în interior erau jucăriile copilului decedat, dar și medalionul care semnifica faptul că era cetățean roman.

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Sarcofagul copilului a fost descoperit de arheologi în timpul săpăturilor din zona Flămânda, din Constanța.

Deschiderea sa a fost făcută în prezența mai multor martori și transmisă în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Constanța.

Când a fost deschis, arheologii au spus că este vorba despre un copil, băiat, născut roman, având alături medalionul care certifică faptul că este cetățean roman.

Totodată, în sarcofag au fost găsite intacte jucăriile băiatului, între care un căluț, dar și ghirlande și brățări.

„Inclusiv părul se păstrează. Este totul intact”, spune un muzeograf.

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