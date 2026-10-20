O mașină de lux oferită cadou de nuntă în 1933 se află în centrul unei povești impresionante despre avere, romantism, tragedie și supraviețuire.

Este vorba de un superb Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé model 1933, comandat de miliardara americană Barbara Hutton pentru soțul ei, Prințul Alexis Mdivani. Acesta a murit într-un accident la bordul limuzinei, care a supraviețuit însă impactului și a traversat Atlanticul la bordul celebrei nave Queen Elizabeth 2.

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În septembrie 2026, automobilul istoric a fost vândut la licitație pentru 166.750 lire sterline.

Un cadou pentru prințul georgian

Barbara Hutton a fost nepoata lui Frank Winfield Woolworth, fondatorul imperiului comercial Woolworth.

Odată cu moștenirea de aproape un miliard de dolari, Hutton a devenit cea mai bogată femeie din lume la o vârstă fragedă, cunoscută fiind pentru stilul de viață luxos.

La începutul anilor 1930, Barbara s-a logodit cu Prințul Alexis Mdivani, un aristocrat georgian care trăia în exil la Paris.

Hutton i-a oferit cadou acestuia un Rolls-Royce special. Mașina de lux a fost personalizată de compania londoneză Thrupp & Maberly și a fost prezentată la Paris Motor Show ediția 1933.

Limuzina era cu atât mai neobișnuită cu cât reflecta pasiunea prințului pentru aviație. Interiorul includea instrumente specializate, precum un altimetru și un variometru, pe lângă vitezometru și tahometru.

Un accident tragic

Hutton și Mdivani au folosit mașina de lux în luna de miere. Aceștia au divorțat în 1935 și prințul a păstrat limuzina. La scurt timp, o tragedie s-a produs în Spania.

În timp ce conducea cu viteză mare, Mdivani a făcut accident cu Rolls-Royce-ul și a murit. Povestea nu s-a încheiat aici, deoarece mașina a supraviețuit accidentului și a ajuns înapoi la Hutton, care a plătit o recondiționare completă.

Călătoria peste Atlantic

În următoarele decenii, limuzina Rolls-Royce a avut mai mulți proprietari și a fost restaurată de mai multe ori. La mijlocul anilor 1970, limuzina a fost transportată în SUA la bordul celebrei nave Queen Elizabeth 2.

O licitație de toamnă

În septembrie 2026, Bonhams a scos la licitație Rolls-Royce-ul la Goodwood Revival în Marea Britanie. Mașina de lux a fost cumpărată pentru 166.750 lire sterline.

La peste nouă decenii de la fabricarea sa, Rolls-Royce-ul unicat rămâne „personajul principal” fascinant al poveștii despre avuție, inginerie și drama personală a celor bogați.

Sursa foto: Bonhams