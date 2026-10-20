Prima pagină » Magazin » În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026

În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026

În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026
Galerie Foto 16
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O mașină de lux oferită cadou de nuntă în 1933 se află în centrul unei povești impresionante despre avere, romantism, tragedie și supraviețuire.

Este vorba de un superb Rolls-Royce Phantom II Continental Drophead Coupé model 1933, comandat de miliardara americană Barbara Hutton pentru soțul ei, Prințul Alexis Mdivani. Acesta a murit într-un accident la bordul limuzinei, care a supraviețuit însă impactului și a traversat Atlanticul la bordul celebrei nave Queen Elizabeth 2.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În septembrie 2026, automobilul istoric a fost vândut la licitație pentru 166.750 lire sterline.

Un cadou pentru prințul georgian

Barbara Hutton a fost nepoata lui Frank Winfield Woolworth, fondatorul imperiului comercial Woolworth.

Odată cu moștenirea de aproape un miliard de dolari, Hutton a devenit cea mai bogată femeie din lume la o vârstă fragedă, cunoscută fiind pentru stilul de viață luxos.

La începutul anilor 1930, Barbara s-a logodit cu Prințul Alexis Mdivani, un aristocrat georgian care trăia în exil la Paris.

Hutton i-a oferit cadou acestuia un Rolls-Royce special. Mașina de lux a fost personalizată de compania londoneză Thrupp & Maberly și a fost prezentată la Paris Motor Show ediția 1933.

Limuzina era cu atât mai neobișnuită cu cât reflecta pasiunea prințului pentru aviație. Interiorul includea instrumente specializate, precum un altimetru și un variometru, pe lângă vitezometru și tahometru.

Un accident tragic

Hutton și Mdivani au folosit mașina de lux în luna de miere. Aceștia au divorțat în 1935 și prințul a păstrat limuzina. La scurt timp, o tragedie s-a produs în Spania.

În timp ce conducea cu viteză mare, Mdivani a făcut accident cu Rolls-Royce-ul și a murit. Povestea nu s-a încheiat aici, deoarece mașina a supraviețuit accidentului și a ajuns înapoi la Hutton, care a plătit o recondiționare completă.

Călătoria peste Atlantic

În următoarele decenii, limuzina Rolls-Royce a avut mai mulți proprietari și a fost restaurată de mai multe ori. La mijlocul anilor 1970, limuzina a fost transportată în SUA la bordul celebrei nave Queen Elizabeth 2.

O licitație de toamnă

În septembrie 2026, Bonhams a scos la licitație Rolls-Royce-ul la Goodwood Revival în Marea Britanie. Mașina de lux a fost cumpărată pentru 166.750 lire sterline.

La peste nouă decenii de la fabricarea sa, Rolls-Royce-ul unicat rămâne „personajul principal” fascinant al poveștii despre avuție, inginerie și drama personală a celor bogați.

Sursa foto: Bonhams

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
22:36
Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
INEDIT În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
17:39, 19 Oct 2026
În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
SCANDAL Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv
11:01, 14 Oct 2026
Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv
INEDIT În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
14:09, 12 Oct 2026
În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
INEDIT Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV
07:55, 06 Oct 2026
Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV
INEDIT În 2015, Cory Mohl din Utah a construit o cale ferată lungă de 120 de metri în spatele casei sale. A avut nevoie de 18 tone de pietriș și sute de ore de muncă + 18.000 de dolari: Cum au reacționat vecinii săi
13:36, 04 Oct 2026
În 2015, Cory Mohl din Utah a construit o cale ferată lungă de 120 de metri în spatele casei sale. A avut nevoie de 18 tone de pietriș și sute de ore de muncă + 18.000 de dolari: Cum au reacționat vecinii săi
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Digi24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Cancan.ro
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Noul Guvern, între miza PSD de a-și recâștiga electoratul și riscul ascensiunii AUR. Ce riscă să piardă PNL și USR
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
CONTROVERSĂ Divergențe la vârful administrației SUA. Vicepreședintele JD Vance refuză să-l susțină pe Netanyahu, la o zi după ce Trump și-a declarat sprijinul total
21:03
Divergențe la vârful administrației SUA. Vicepreședintele JD Vance refuză să-l susțină pe Netanyahu, la o zi după ce Trump și-a declarat sprijinul total
REACȚIE George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
20:47
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
FLASH NEWS Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”
20:33
Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”
CONTROVERSĂ Kelemen Hunor cere ca România să reia achizițiile de motorină de la ruși, pe modelul lui Donald Trump
20:12
Kelemen Hunor cere ca România să reia achizițiile de motorină de la ruși, pe modelul lui Donald Trump
REFERENDUM Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii
20:10
Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. Care sunt prioritățile premierului
20:05
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. Care sunt prioritățile premierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe