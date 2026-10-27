Luca Niculescu, mesaj după destructurarea unei rețele de sabotaj cu implicarea Rusiei: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”

Premierul Luca Niculescu consideră inacceptabile atacuri de tipul celui care a vizat CARFIL SA, filială a ROMARM şi în care au fost implicaţi membri ai unei reţele coordonate de Rusia. El dă asigurări că autorităţile vor asigura securitatea cetăţenilor români şi a României.

„România acţionează cu toată fermitatea pentru destructurarea acţiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naţionale. În baza informaţiilor SRI şi DIICOT, a fost destructurată o reţea de sabotare a industriei de apărare care acţiona cu implicarea Federaţiei Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile”, scrie Luca Niculescu pe X.

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Șeful Guvernului precizeazp angajamentul autorităţilor privind securitatea cetăţenilor români.

„Nu vom fi descurajaţi în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetăţenilor români şi a României. Felicit autorităţile române implicate!”, mai spune premierul.

România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României.

Felicit autoritățile române implicate! — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 27, 2026

Anunțul DIICOT: doi suspecți arestați în Germania, al treilea – depistat în Polonia

DIICOT şi SRI au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, în apropierea CARFIL SA, filială a CN ROMARM, unde sunt fabricate şi drone militare. Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia.

SRI a precizat că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operaţiunile de sabotaj identificate pe teritoriul naţional.