În 1972, Marialice Clark din Nebraska a dispărut fără urmă, după ce a devenit informatoare a FBI-ului, la vârsta de doar 12 ani. Ce s-a aflat acum, în octombrie 2026

O familie din Nebraska solicită informații despre sora în vârstă de 14 ani a unui bărbat, care a dispărut fără urmă în 1972, la doi ani după ce devenise informatoare a FBI-ului, scrie Daily Mail.

Misterul dispariției lui Marialice Clark

Dispariția lui Marialice Clark a îndurerat familia fetei, pe măsură ce speranțele regăsirii ei s-au năruit cu anii.

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Doar fratele tinerei, Ed Clark, mai speră să afle ce s-a întâmplat cu sora lui, înainte să moară.

Sergentul Brett Schrage din cadrul Poliției Omaha, coordonatorul unității pentru persoane dispărute, a declarat, pentru Omaha World-Herald, că misterul dispariției lui Marialice „îl scoate din minți”.

Jennifer Clark, strănepoata lui Ed, a început să ajute la elucidarea cazului, la trei ani de la redeschiderea acestuia, în 2019, sperând să afle ce s-a întâmplat cu adolescenta.

Ultima oară, Ed a văzut-o pe sora lui în timp ce stătea pe veranda casei lor din Omaha. Atunci, Marialice i-a spus că merge în vizită la o prietenă, care locuiește la colțul străzii.

Fratele ei, cu doi ani mai mare decât Marialice, care era cea mai mică dintre cei șase frați ai săi, i-a zis să-i comunice mamei sale că pleacă, pentru a ști unde se află.

Dar prietena ei a spus că Marialice nici măcar nu a ajuns la ea.

Familia a căutat-o ore în șir pe tânără, fără rezultate.

Schrage a declarat că, potrivit unor relatări, tânăra s-ar fi urcat într-o mașină cu „numere de Chicago”.

Ed a spus că, a doua zi, mama lui a încercat să anunțe la Poliție dispariția fetei, dar a fost refuzată de oamenii legii.

Aceștia i-au zis că fiica ei este considerată ca fiind „fugită de acasă” și nu ar avea ce să investigheze.

Copil de 12 ani, interogat de agențiile federale

În 2021, o scrisoare din partea Biroului Procurorului General din Nebraska a detaliat rapoartele Poliției care o implicau pe Marialice, cu doi ani înainte de dispariție.

Potrivit unui mandat de percheziție ATF, investigatorul special Thomas Sledge din cadrul ATF, Departamentul Trezoreriei americane, a intervievat-o pe Marialice în data de 15 iulie 1970, pe când fata avea 12 ani.

Interviul a survenit cu câteva zile înaintea unui mandat cu data de 20 iulie 1970, care autoriza perchezițiile unei case situate la colțul străzii pe care locuia și familia lui Marialice, unde activau membri ai Comitetului Național de Combatere a Fascismului, asociați cu Partidul Panterelor Negre.

Marialice i-ar fi spus lui Sledge că sora ei mai mare, Linda, de 22 de ani, ar fi fost membră a Black Panther Party. Potrivit lui Ed, Linda se întâlnea la acea vreme cu Edward Pointdexter, unul dintre liderii grupării.

Potrivit documentului, Marialice ar fi știut de mitraliere, dinamită și o bombă care ar fi fost fabricată în casa respectivă.

Dar Ed și Jackson, care participă la elucidarea cazului lui Marialice, au dubii că tânăra a vorbit cu Sledge.

Atât Ed, cât și Jackson, se întreabă cum un copil de 12 ani ar avea contacte cu ATF și ar descrie atât de bine armele, dar și cum ATF ar interoga o minoră fără acordul părinților.

Familia fetei crede că Marialice ar fi fost pusă în pericol, deoarece numele ei apărea în mandat.

La o lună după presupusul interviu din august 1970, polițiștii au fost momiți să vină la o casă abandonată din Omaha, unde o valiză cu dinamită a explodat și a ucis un ofițer.

David Rice și Pointdexter, ambii membri ai Panterelor Negre, au fost arestați pentru atentat, deși au susținut mereu că sunt nevinovați și că ar fi fost victimele unei înscenări.

Ce s-ar fi întâmplat cu Marialice: Fratele ei nu este convins

Potrivit lui Jackson, rudelor li s-a spus că Marialice a fost plasată într-un program de protecție a martorilor, chiar dacă Ed și Jackson nu cred acest lucru.

Ed nu a reușit să discute cu Sledge, înainte de moartea acestuia și lui Schrage i s-a comunicat, de către agențiile federale, că acestea nu dețin niciun dosar cu Marialice.

Ed a mai spus că mama lor a murit la 95 de ani, fără să obțină răspunsuri despre dispariția lui Marialice.

„Aș vrea să știe că nu am renunțat”, a spus Jackson.

În prezent, Marialice ar fi avut vârsta de 68 de ani.