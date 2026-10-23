Daniel Jackson, britanicul care s-a autoproclamat președinte al unei țări inexistente, după ce cumpărat un teren în Balcani, a primit un premiu din partea Organizației Națiunilor Unite (ONU), scrie metro.co.uk.

Daniel Jackson, în vârstă de 21 de ani, a avut ideea înființării propriei micronațiuni, alături de un grup de prieteni, încă de la vârsta de 14 ani.

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Acesta și prietenii săi au observat că, după o dispută la graniță, câteva terenuri situate pe malul Dunării au rămas nerevendicate de Croația și Serbia.

În data de 30 mai 2019, tânărul a proclamat unul din aceste terenuri – denumit oficial, pe hartă, Pocket-3 – Republică Liberă Verdis.

Daniel, care s-a pus președinte al acestei țări fictive, a fost premiat recent pentru activitatea sa umanitară, la o gală ONU, desfășurată la New York.

Meritele britanicului au fost recunoscute după ce Verdis a oferit ajutor Coastei de Fildeș.

Republica Verdis, cam cât Vaticanul

Verdis are o suprafață de 0,501km2 (125 acri), fiind (teoretic) a doua cea mai mică țară din lume – după Vatican.

În țara lui Jackson se poate ajunge doar cu barca, din Osijek, iar tentativele de a se muta în acel loc nu au avut succes, deoarece președintelui din Verdis i-a fost interzis să mai intre în Croația.

Daniel susține că autoritățile croate ar fi „instalat camere video de-a lungul coastei Verdisului”, pentru a împiedica accesul din Serbia, președintele conducând astfel un „guvern în exil”.

Totuși, un pas înainte a fost făcut cu oficialii sârbi, care i-au acordat cetățenie lui Daniel. Bărbatul, care se identifică atât ca britanic, cât și ca australian, a creat deja pașapoarte, un steag, produse de promovare, un cabinet de conducere și legi.

Președintele Jackson a deschis două ambasade, una la Dover și alta la Novi Sad, în Serbia. Limbile oficiale în Verdis, care are 400 de cetățeni, sunt engleza, croata și sârba, iar moneda este euro.

Încă de la înființarea acestei țări, Daniel a fost susținut pe rețelele de social media, primind 1.000 de e-mail-uri, în fiecare lună, de la cei care vor să devină cetățeni ai Verdisului.

Dar nu oricine poate obține cetățenie, deoarece terenul pe care se află micronațiunea Verdis este mic și nu ar susține o asemenea densitate.

Daniel, care a renunțat la locul lui de muncă pentru a se dedica full time Republicii Verdis, este convins de succesul demersului său: „Verdis a fost ideea mea de la 14 ani, A fost un experiment alături de câțiva colegi. Pentru cei neștiutori, este doar o pădure, dar când descoperi că ești într-o țară, sentimentul este magic”.

Sursa foto: Capturi verdisgov.org