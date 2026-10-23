Prima pagină » Magazin » Ce s-a întâmplat cu britanicul care a înființat o țară pe malul Dunării. Președintele Jackson primește 1.000 de e-mail-uri pe lună de la cei care vor să obțină cetățenia

Ce s-a întâmplat cu britanicul care a înființat o țară pe malul Dunării. Președintele Jackson primește 1.000 de e-mail-uri pe lună de la cei care vor să obțină cetățenia

Ce s-a întâmplat cu britanicul care a înființat o țară pe malul Dunării. Președintele Jackson primește 1.000 de e-mail-uri pe lună de la cei care vor să obțină cetățenia
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniel Jackson, britanicul care s-a autoproclamat președinte al unei țări inexistente, după ce cumpărat un teren în Balcani, a primit un premiu din partea Organizației Națiunilor Unite (ONU), scrie metro.co.uk.

Daniel Jackson, în vârstă de 21 de ani, a avut ideea înființării propriei micronațiuni, alături de un grup de prieteni, încă de la vârsta de 14 ani.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Acesta și prietenii săi au observat că, după o dispută la graniță, câteva terenuri situate pe malul Dunării au rămas nerevendicate de Croația și Serbia.

În data de 30 mai 2019, tânărul a proclamat unul din aceste terenuri – denumit oficial, pe hartă, Pocket-3 – Republică Liberă Verdis.

Daniel, care s-a pus președinte al acestei țări fictive, a fost premiat recent pentru activitatea sa umanitară, la o gală ONU, desfășurată la New York.

Meritele britanicului au fost recunoscute după ce Verdis a oferit ajutor Coastei de Fildeș.

Republica Verdis, cam cât Vaticanul

Verdis are o suprafață de 0,501km2 (125 acri), fiind (teoretic) a doua cea mai mică țară din lume – după Vatican.

În țara lui Jackson se poate ajunge doar cu barca, din Osijek, iar tentativele de a se muta în acel loc nu au avut succes, deoarece președintelui din Verdis i-a fost interzis să mai intre în Croația.

Daniel susține că autoritățile croate ar fi „instalat camere video de-a lungul coastei Verdisului”, pentru a împiedica accesul din Serbia, președintele conducând astfel un „guvern în exil”.

Totuși, un pas înainte a fost făcut cu oficialii sârbi, care i-au acordat cetățenie lui Daniel. Bărbatul, care se identifică atât ca britanic, cât și ca australian, a creat deja pașapoarte, un steag, produse de promovare, un cabinet de conducere și legi.

Președintele Jackson a deschis două ambasade, una la Dover și alta la Novi Sad, în Serbia. Limbile oficiale în Verdis, care are 400 de cetățeni, sunt engleza, croata și sârba, iar moneda este euro.

Încă de la înființarea acestei țări, Daniel a fost susținut pe rețelele de social media, primind 1.000 de e-mail-uri, în fiecare lună, de la cei care vor să devină cetățeni ai Verdisului.

Dar nu oricine poate obține cetățenie, deoarece terenul pe care se află micronațiunea Verdis este mic și nu ar susține o asemenea densitate.

Daniel, care a renunțat la locul lui de muncă pentru a se dedica full time Republicii Verdis, este convins de succesul demersului său: „Verdis a fost ideea mea de la 14 ani, A fost un experiment alături de câțiva colegi. Pentru cei neștiutori, este doar o pădure, dar când descoperi că ești într-o țară, sentimentul este magic”.

Sursa foto: Capturi verdisgov.org

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
15:47
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
MISTER În 1972, Marialice Clark din Nebraska a dispărut fără urmă, după ce a devenit informatoare a FBI-ului, la vârsta de doar 12 ani. Ce s-a aflat acum, în octombrie 2026
19:37, 21 Oct 2026
În 1972, Marialice Clark din Nebraska a dispărut fără urmă, după ce a devenit informatoare a FBI-ului, la vârsta de doar 12 ani. Ce s-a aflat acum, în octombrie 2026
GALERIE FOTO În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026
20:53, 20 Oct 2026
În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026
INEDIT Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
22:36, 19 Oct 2026
Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
INEDIT În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
17:39, 19 Oct 2026
În urmă cu 1.800 de ani, un bărbat a fost îngropat cu o amuletă la gât, în care se afla o rugăciune către Iisus. Tehnologia modernă a scos la iveală un mesaj secret, care ar putea schimba istoria creștinismului
SCANDAL Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv
11:01, 14 Oct 2026
Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv
Mediafax
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
Digi24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Cancan.ro
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Adevarul
Cum poate aduce România miliarde de dolari din Golf. Expertă: „E o regiune vag prezentă în politica noastră externă”
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Click
Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Ce se întâmplă doctore
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Cel mai bizar nor de pe Marte a devenit acum și mai misterios
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
JUSTIȚIE Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
19:43
Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
FLASH NEWS Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
19:40
Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
ALERTĂ Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
19:38
Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
DECES Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
19:37
Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
DEZVĂLUIRI Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
19:34
Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
FLASH NEWS Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
19:19
Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne

Cele mai noi

Trimite acest link pe