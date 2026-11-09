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Ce s-a întâmplat cu Americanu’ din serialul „La Bloc”, de fapt: Ce ocupație are acum Emil Mitrache, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate

Ce s-a întâmplat cu Americanu’ din serialul „La Bloc”, de fapt: Ce ocupație are acum Emil Mitrache, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate
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Actorul Emil Mitrache / Sursa FOTO: Facebook
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Emil Mitrache l-a interpretat pe Americanu’, unul dintre personajele-cheie ale celebrului serial de comedie „La Bloc”, difuzat de Pro TV în anii 2000.

Potrivit Cancan.ro, Americanu’ (Emil Mitrache) s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe alte activități.

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Din păcate, actorul a avut probleme de sănătate serioase, dar a reușit să treacă peste ele.

Emil Mitrache a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă asimptomatică, în pandemia de COVID-19 și s-a pus pe picioare în ruma unei intervenții foarte costisitoare.

Vedeta din „La Bloc” a povestit ce a făcut în ultimii ani în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Deși actorul nu a bănuit inițial nimic, medicii au constatat o dilatație rapidă a aortei. Americanu’ a fost operat de urgență, iar acum se simte bine.

„Viața e un fir de ață. Norocul a fost că a fost descoperit la timp, am avut o dilatare de aortă, care nu te doare decât în ultima clipă. Eram în pandemie, nu mă durea nimic. Stăteam acasă, nu făceam efort mare. Soția m-a trimis la analize și am mers ca să scap de gura ei. Și atunci am descoperit, nu am realizat cât de mare era pericolul, a crescut foarte repede, s-a dilatat. Am scăpat”, a povestit Emil Mitrache.

El a mai spus că o asemenea operație ar fi costat la acea vreme 12.000 de euro, dar a fost ajutat financiar de un amic.

În pofida succesului intervenției, Americanu’ va urma un tratament pentru tot restul vieții.

„Acum 5 ani a costat 12.000 de euro. Mi-au zis prieteni din SUA că în State e peste 100 de mii de dolari. Nu am avut bani, m-a ajutat un prieten căruia îi datorez viața. A durat 8 ore operația și după 5 zile am plecat acasă. Tratamentul îl iau toată viața, pentru că am și o valvă metalică. Valva aortică era făcută praf de la dilatare și mi s-a pus o valvă metalică”, a relatat el, potrivit Wowbiz.

Fostul actor a recunoscut că a avut mai multe ocupații, după ce s-a bucurat de succes cu serialul „La Bloc”. A fost taximetrist, asigurător, mediator și acum lucrează ca ghid turistic autorizat.

„Am fost în asigurări, am fost mediator. Am făcut toate ocupațiile. Toate implică comunicare cu alți oameni. Acum m-am făcut ghid, alte examene. Am început din 2018, a fost o mică pauză cu pandemia. Am făcut școală, cu autorizație, sunt acreditat. Doar cu turiști care vin în România. Vorbesc engleză”, a mai spus Americanu’ Emil Mitrache.

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