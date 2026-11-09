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O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari

O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
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O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari, în care a găsit, accidental, un ceas de 191.000 de dolari, scrie timesofindia.indiatimes.com.

Ceasul rar era 6241 Rolex Paul Newman Daytona, condiția sa rămânând excepțională, chiar dacă a stat căzut în interiorul canapelei ponosite.

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6241 reprezintă un ceas vintage din familia Daytona, care include unele din cele mai râvnite ceasuri din lume.

Acestea sunt greu de găsit și pot valora chiar și milioane de dolari.

Femeia din Canada a deținut canepeaua timp de zece ani, înainte să găsească prețiosul obiect, în timp ce-și recupera telefonul mobil, căzut între pernele obiectului de mobilier.

În 2017, un ceas 6239 Paul Newman Daytona, purtat chiar de marele actor Paul Newman, a fost vândut pentru suma-record de 17,8 milioane de dolari.

Prețul de 191.000 de dolari obținut pe ceasul găsit de femeie, la licitație, reflectă importanța acestor ceasuri, care se vând la prețuri uriașe, chiar dacă nu au avut legătură directă cu Paul Newman.

Ceasul a fost licitat în iunie la Bob’s Watches.

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