De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile

05 feb. 2026, 13:50, Magazin
Experții în curățenie susțin că oțetul poate fi un aliat ideal atunci când vine vorba de igienizare.

Otețul are numeroase calități. Una dintre acestea este igenizarea. Potrivit experților, utilizarea oțetului la intrarea principală într-o casă ajută la dezinfectarea suprafețelor cu trafic intens, relatează lanacion.com.ar.

Oțetul alb acționează ca un dezinfectant natural care elimină bacteriile și microorganismele acumulate pe încălțăminte. Intrarea într-o casă acumulează praf, bacterii și tot felul de mirosuri de pe stradă. Oțetul este o opțiune extrem de economică pentru curățarea acestei zone, acționând ca un dezinfectant și deodorizant. Utilizarea acestei soluții în locurile unde oamenii își lasă încălțămintea și gențile asigură o igienă extraordinară.

Oțetul purifică aerul și îndepărtează imediat urmele de murdărie. Este o alternativă ecologică în special pentru persoanele cu pielea sensibilă, spre deosebire de unele produse din comerț care pot provoca iritații din cauza substanțelor chimice agresive pe care le conțin.

Pentru a curăța cu oțet intrarea în casă este nevoie să amestecați oțet cu apă într-un recipient din plastic, apoi umeziți o cârpă curată și ștergeți bine suprafața, de mai multe ori. Este necesar ca această operațiune să fie făcută cel puțin o dată pe săptămână, acolo unde traficul este normal.

La proprietățile unde traficul este mai intens, operațiunea se poate repeta de două ori pe săptămână. Nu așteptați până zona este foarte murdară, ci acționați ori de câte ori este necesar pentru a preveni acumularea de bacterii și mirosuri neplăcute.

