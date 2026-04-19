Cum ar putea ziua de 10 mai să devină liberă legală în România. Această măsură ar putea intra în vigoare din 2027

Ziua de 10 mai ar putea deveni liberă legală în România. Acest aspect ar putea avea loc în condițiile în care va fi adoptat un proiect de lege inițiat de parlamentari PNL. Dacă proiectul trece de Parlament, ar putea intra în vigoare din anul 2027.

În condițiile în care proiectul de lege este aprobat și trece de Parlament, cetățenii din România ar putea beneficia, în total, de 18 zile libere legale. Ziua de 10 mai este cunoscută și drept Ziua Independenței Naționale. Inițiativa legislativă a parlamentarilor PNL prevede modificarea Legii nr. 189/2021, scrie Adevarul.

Evenimente majore legate de ziua de 10 mai

Ziua de 10 mai poartă o încărcătură istorică considerabilă. Ea este asociată cu 3 aspecte importante. În primul rând, data de 10 mai 1866, Principele Carol I avea să sosească în țară. La zece ani distanță, pe 10 mai 1877, avea să aibă loc proclamarea independenței de stat față de Imperiul Otoman. La câțiva ani distanță, pe 10 mai 1881, avea să aibă loc un alt moment la fel de important, și anume proclamarea Regatului României și încoronarea lui Carol I.

Datele istorice indică faptul că data respectivă a fost Ziua Națională a României în perioada 1866–1947. A fost înlocuită cu ziua de 23 august, în perioada comunistă. Ziua Independenței Naționale a reajuns în calendar abia în 2021.

Zile libere legale în România 2026

1 și 2 ianuarie – Anul Nou;

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

10 aprilie – Vinerea Mare;

12 și 13 aprilie – Paștele;

1 mai – Ziua Muncii;

31 mai și 1 iunie – Rusaliile;

1 iunie – Ziua Copilului (anul acesta se suprapune cu Rusaliile);

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 și 26 decembrie – Crăciunul.

