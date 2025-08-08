Prima pagină » Magazin » Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD

08 aug. 2025, 16:47, Magazin
Celebrul cântăreț Post Malone s-a plimbat pe străzile din Cluj înainte să urce pe scena de la UNTOLD.

Post Malone, cu siguranță cap de afiș al Untold 2025, a ajuns joi la Cluj și nu a ezitat să exploreze orașul, scrie fanatik.ro.

Posty a ajuns într-o lăudată pizzerie și s-a declarat foarte încântat de mâncarea respectivă.

„O zis fratele Post Malone că fac o pizza foarte bună”, a scris cel care i-a preparat pizza, pe contul său de Facebook.

Fanii au avut ocazia să se pozeze cu artistul din SUA, care a mâncat pizza și a băut bere.

„Post Malone in the house. Fain la lucru”, a scris barmanul unui bar din Cluj.

Artistul s-a plimbat prin oraș și a stat 2-3 ore la pub, unde a băut bere. Mai mult, Posty s-a purtat frumos cu toată lumea, fiind recunoscut pentru amabilitatea sa.

Post Malone, cu trei bodyguarzi

„Omul e de treabă, foarte calm. Vorbea foarte frumos cu toată lumea. Mulți au venit numai să facă poze cu el. Erau trei bodyguarzi cu el. A stat vreo două-trei ore la băut. S-a simțit bine. Prima dată a comandat Stella la halbă, apoi a trecut la Miller (n. red.: un brand de bere americană). Eu nu l-am servit, dar i-am făcut și eu cinste cu trei beri. Colegul meu a fost la masa lor”, a declarat Robi, unul din clujenii care l-a cunoscut personal pe Post Malone.

Post Malone urcă pe scena de la UNTOLD în seara zilei de vineri, 8 august, fiind principalul invitat al festivalului.

Cântărețul cu o avere de 50 milioane de dolari s-a făcut remarcat prin stilul unic în care îmbină genurile muzicale pop, rap și rock.

Primul său mare hit a fost „White Iverson” (2015). Artistul are peste 80 de milioane de discuri vândute și 59,5 miliarde de descărcări pe Spotify și YouTube.

Post Malone a câștigat până acum 10 trofee Billboard, 3 American Music Awards, dar și un premiu MTV Music Awards. De asemenea, artistul a fost nominalizat de 18 ori la Premiile Grammy.

