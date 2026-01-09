Prima pagină » Magazin » Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață

09 ian. 2026, 13:24, Magazin
Un caz revoltător având în centru simbolul păcii, porumbelul, zguduie Spania. Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce polițiștii au descoperit porumbei prinși pe stradă, pregătiți să fie serviți clienților drept carne de rață. Imaginile din bucătărie dezvăluite de tabloiul britanic The Sun arată o situație incredibilă.

Polițiștii madrileni au făcut razie la restaurantul chinezesc Jin Gu din cartierul Usera din Madrid. Însă, au fost întâmpinați de o priveliște de-a dreptul terifiantă.

Imagini de groază în restaurantul chinezesc: carne contaminată, gândaci, fîșii de carne pe sfori de ruge

Imaginile filmate arată saci plini cu carne contaminată și sinistre boluri mari cu porumbei de stradă jumuliți. Păsările erau pregătite pentru preparate servite la restaurant și cel mai probabil vândute ca rață, scrie publicația The Sun, citatî de Mediafax. Polițiștii au descoperit o fermă de groază care funcționa ca restaurant.

Credit: The Spanish Eye

Inspectorii au găsit 8 congelatoare rupte și ruginite, pline cu carne și pește fără etichetă și expirat. Gândacii se târau relaxați prin zonele unde se pregătea mâncarea. O rețea încurcată de capcane pentru șobolani era împrăștiată pe podea. Imaginile arată fâșii de carne atârnate pe sfori de rufe în interiorul restaurantului.

Autoritățile de intervenție au constatat și lipsa termometrelor. Echipamentele de gătit erau vizibil ruginite și murdare, punând risc grav pentru sănătate.

Mai mult, anchetatorii au făcut o altă descoperire surprinzătoare. În spatele unui raft din toaleta restaurantului fusese amenajată o cameră secretă de depozitare. Această cameră nu era inclusă în autorizare. Au fost găsite și produse ilegale. Printre acestea se numărau castraveți de mare, supuși unor legi stricte de protecție marină.

Proprietarul localului închis imediat este anchetat

Restaurantul Jin Gu a fost închis cu efect imediat. A fost deschisă anchetă împotriva proprietarului, suspectat de încălcarea normelor de sănătate publică.

De amintit că, în 2025, lanțul japonez Sukiya a închis sute de localuri pentru curățenie majoră. Un client a găsit un șobolan în supă. La scurt timp, un alt client din Tokyo a descoperit un gândac în mâncare. Sukiya a ordonat închiderea temporară a majorității celor peste 2.000 de restaurante între 31 martie și 4 aprilie.

Compania și-a cerut scuze pentru „neplăcerile și îngrijorarea semnificative”. Clienții afectați au fost despăgubiți, iar conducerea le-a prezentat scuze personale.

