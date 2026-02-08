Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile

Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse, Franța caută voluntari pentru un experiment bizar, oferind o indemnizație de 5.000 de euro.

Pentru studiul științific, savanții caută 10 voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest experiment, scrie ladepeche.fr.

Candidații trebuie să fie activi fizic (minimum 3 ore de sport pe săptămână), nefumători, fără restricții alimentari, să aibă o stare bună de sănătate și un indice de masă corporală între 20 și 26. Profilul dorit pare „inspirat” de cel al astronauților NASA…

Mai mult, ei trebuie să fie motivați dincolo de partea materială, spune Rebecca Billette, responsabil medical al Clinicii Spațiale și coordonatoare a studiului.

Post și imobilizare, două provocări uriașe

Cea mai grea parte ar fi regimul alimentar extrem, în urma căruia „cobaii” umani vor consuma doar 250 calorii pe zi, adică 10% din necesarul zilnic al unui bărbat în toată firea.

Meniul zilnic va fi redus la o lingură de miere, un pahar de suc de fructe și un castron cu supă.

De asemenea, voluntarii vor sta întinși timp de 10 zile, într-o poziție care simulează microgravitația, cu picioarele ușor mai sus decât capul.

Scopul studiului bizar este de a înțelege cum ar reacționa astronauții în situații-limită, spre exemplu dacă ar rămâne fără hrană în spațiu.

Savanții recunosc că participanții ar putea slăbi, s-ar simți flămânzi și ar risca și probleme psihice, dar multe din efecte sunt încă necunoscute.

Din fericire, pe toată durata experimentului, „cobaii” vor fi monitorizați permanent de personalul medical și – la cel mai mic risc – experimentul va fi oprit imediat.

