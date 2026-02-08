Prima pagină » Magazin » Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile

Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile

08 feb. 2026, 15:49, Magazin
Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile

Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse, Franța caută voluntari pentru un experiment bizar, oferind o indemnizație de 5.000 de euro.

Pentru studiul științific, savanții caută 10 voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest experiment, scrie ladepeche.fr.

Candidații trebuie să fie activi fizic (minimum 3 ore de sport pe săptămână), nefumători, fără restricții alimentari, să aibă o stare bună de sănătate și un indice de masă corporală între 20 și 26. Profilul dorit pare „inspirat” de cel al astronauților NASA…

Mai mult, ei trebuie să fie motivați dincolo de partea materială, spune Rebecca Billette, responsabil medical al Clinicii Spațiale și coordonatoare a studiului.

Post și imobilizare, două provocări uriașe

Cea mai grea parte ar fi regimul alimentar extrem, în urma căruia „cobaii” umani vor consuma doar 250 calorii pe zi, adică 10% din necesarul zilnic al unui bărbat în toată firea.

Meniul zilnic va fi redus la o lingură de miere, un pahar de suc de fructe și un castron cu supă.

De asemenea, voluntarii vor sta întinși timp de 10 zile, într-o poziție care simulează microgravitația, cu picioarele ușor mai sus decât capul.

Scopul studiului bizar este de a înțelege cum ar reacționa astronauții în situații-limită, spre exemplu dacă ar rămâne fără hrană în spațiu.

Savanții recunosc că participanții ar putea slăbi, s-ar simți flămânzi și ar risca și probleme psihice, dar multe din efecte sunt încă necunoscute.

Din fericire, pe toată durata experimentului, „cobaii” vor fi monitorizați permanent de personalul medical și – la cel mai mic risc – experimentul va fi oprit imediat.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Fructul călugărului: dulceață fără zahăr, cu o istorie surprinzătoare
SPORT Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
15:23
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
INEDIT Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
15:22
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
EXCLUSIV Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
15:00
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
SPORT Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
14:57
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
ECONOMIE Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
14:45
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
DECES Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
14:34
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer

Cele mai noi

Trimite acest link pe