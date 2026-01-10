Prima pagină » Actualitate » Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta

Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta

10 ian. 2026, 18:11, Actualitate
Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Un virusolog american susține că a dezvoltat un vaccin ingerabil care poate fi administrat prin bere, folosind drojdie modificată genetic pentru a transporta particule asemănătoare virusurilor în organism.

Potrivit Futurism.com, Chris Buck, care e cercetător la Institutul Național al Cancerului (NCI) din Statele Unite, lucrează de mai mulți ani la o metodă alternativă de vaccinare împotriva polyomavirusurilor, agenți patogeni care afectează în special tractul urinar și pot fi periculoși pentru pacienții cu transplant.

Soluția propusă de el presupune folosirea unei tulpini speciale de drojdie, modificată genetic pentru a transporta particule virale inactive. Acestea nu conțin virusuri vii, ci imită structura acestora, stimulând răspunsul imun fără riscul infectării.

Potrivit acestuia, particulele atașate de drojdia vie pot supraviețui mediului acid din stomac și pot ajunge mai departe în organism, lucru demonstrat în experimente pe șoareci.

Rezultatele au arătat o creștere semnificativă a nivelului de anticorpi, ceea ce deschide posibilitatea dezvoltării unor vaccinuri care să nu mai necesite injecții.

Dar el a mers mai departe și a testat metoda pe propria persoană, consumând mai multe halbe din berea experimentală, alături de membri ai familiei sale.

El susține că, în urma acestui experiment, nivelul de anticorpi pentru două subtipuri de poliomavirus BK din sângele său a atins praguri considerate sigure din punct de vedere medical.

Acest demers a stârnit, însă, controverse în comunitatea științifică. Două comisii de experți ale Institutelor Naționale de Sănătate (NIH) s-au pronunțat deja împotriva autoexperimentării, invocând riscuri etice și de percepție publică.

Din acest motiv, Buck a ales să își desfășoare cercetările printr-o companie privată pe care a înființat-o special pentru acest proiect.

Deși mai mulți specialiști consideră că vaccinurile ingerabile reprezintă o direcție promițătoare, există temeri că ideea ar putea alimenta și mai mult neîncrederea față de vaccinuri. Mai mult, unii experți avertizează că asocierea vaccinării cu berea ar putea fi exploatată de curentele antivacciniste.

Dar Chris Buck spune că abordarea sa pornește tocmai din nevoia de a găsi soluții mai accesibile și mai ușor de acceptat de public. În opinia sa, în timp, rigiditatea excesivă din jurul vaccinurilor a contribuit la creșterea scepticismului.

Totuși, studiile privind această metodă sunt încă în fază experimentală, iar specialiștii subliniază faptul că este nevoie de cercetări suplimentare și de evaluare clinică riguroasă înainte ca un astfel de vaccin să poată fi utilizat pe scară largă.

Autorul mai recomandă:

SUA reduc dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții

Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani

Cum vrea știința să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cea mai veche dovadă a săgeților otrăvite, dezvăluită în relicve de acum 60.000 de ani
REACȚIE Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți
19:00
Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
18:19
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
AFACERI Ce i-au spus directorii companiilor petroliere lui Trump despre investiții în Venezuela
17:43
Ce i-au spus directorii companiilor petroliere lui Trump despre investiții în Venezuela
REACȚIE Miruţă îi dă replica lui Ponta, după ce i s-a cerut să explice ce face cu banii românilor: „Dumneavoastră, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată”
17:32
Miruţă îi dă replica lui Ponta, după ce i s-a cerut să explice ce face cu banii românilor: „Dumneavoastră, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată”
INEDIT L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
17:26
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
VIDEO Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol”
17:25
Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol”

Cele mai noi

Trimite acest link pe