Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta

Un virusolog american susține că a dezvoltat un vaccin ingerabil care poate fi administrat prin bere, folosind drojdie modificată genetic pentru a transporta particule asemănătoare virusurilor în organism.

Potrivit Futurism.com, Chris Buck, care e cercetător la Institutul Național al Cancerului (NCI) din Statele Unite, lucrează de mai mulți ani la o metodă alternativă de vaccinare împotriva polyomavirusurilor, agenți patogeni care afectează în special tractul urinar și pot fi periculoși pentru pacienții cu transplant.

Soluția propusă de el presupune folosirea unei tulpini speciale de drojdie, modificată genetic pentru a transporta particule virale inactive. Acestea nu conțin virusuri vii, ci imită structura acestora, stimulând răspunsul imun fără riscul infectării.

Potrivit acestuia, particulele atașate de drojdia vie pot supraviețui mediului acid din stomac și pot ajunge mai departe în organism, lucru demonstrat în experimente pe șoareci.

Rezultatele au arătat o creștere semnificativă a nivelului de anticorpi, ceea ce deschide posibilitatea dezvoltării unor vaccinuri care să nu mai necesite injecții.

Dar el a mers mai departe și a testat metoda pe propria persoană, consumând mai multe halbe din berea experimentală, alături de membri ai familiei sale.

El susține că, în urma acestui experiment, nivelul de anticorpi pentru două subtipuri de poliomavirus BK din sângele său a atins praguri considerate sigure din punct de vedere medical.

Acest demers a stârnit, însă, controverse în comunitatea științifică. Două comisii de experți ale Institutelor Naționale de Sănătate (NIH) s-au pronunțat deja împotriva autoexperimentării, invocând riscuri etice și de percepție publică.

Din acest motiv, Buck a ales să își desfășoare cercetările printr-o companie privată pe care a înființat-o special pentru acest proiect.

Deși mai mulți specialiști consideră că vaccinurile ingerabile reprezintă o direcție promițătoare, există temeri că ideea ar putea alimenta și mai mult neîncrederea față de vaccinuri. Mai mult, unii experți avertizează că asocierea vaccinării cu berea ar putea fi exploatată de curentele antivacciniste.

Dar Chris Buck spune că abordarea sa pornește tocmai din nevoia de a găsi soluții mai accesibile și mai ușor de acceptat de public. În opinia sa, în timp, rigiditatea excesivă din jurul vaccinurilor a contribuit la creșterea scepticismului.

Totuși, studiile privind această metodă sunt încă în fază experimentală, iar specialiștii subliniază faptul că este nevoie de cercetări suplimentare și de evaluare clinică riguroasă înainte ca un astfel de vaccin să poată fi utilizat pe scară largă.

Autorul mai recomandă:

SUA reduc dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții

Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani

Cum vrea știința să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”