Kelly Clarkson, îndurerată! Brandon Blackstock, fostul soț al artistei, a murit la doar 48 de ani

Brandon Blackstock, fostul soț al celebrei cântărețe Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul.

Impresarul – care a fost căsătorit timp de zece ani cu Kelly Clarkson, înainte de divorțul din 2022, a pierdut lupta cu o formă de cancer, la doar 48 de ani, scrie eonline.com.

Cu doar o zi înainte, Kelly Clarkson – care are, împreună cu Brandon, doi copii – a anunțat că fostul ei soț este bolnav și artista și-a anulat turneul din Las Vegas, în urma acestei situații.

„Din păcate sunt nevoită să amân evenimentele August Studio Session din Las Vegas”, a scris „veterana” de la „American Idol” pe Instagram, în data de 6 august.

Sursa foto: Captură YTB