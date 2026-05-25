NASA va explora Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn. Ce presupune misiunea Dragonfly

Potrivit Space Daily, Titan, cel mai mare satelit natural al planetei Saturn, reprezintă un reper fascinant din sistemul solar.

NASA intenționează să exploreze Titan cu ajutorul unei drone nucleare denumită Dragonfly.

Titan este unică deoarece este singurul satelit cu o atmosferă mai densă decât cea a Terrei.

În timp ce Pământul are ape, râuri, lacuri și ploi, temperaturile extrem de reci de pe Titan permit metanului și etanului să existe ca lichide, creând râuri, mări, nori și ploi din hidrocarburi, nu din apă.

Oamenii de știință consideră Titan una din cele mai asemănătoare luni cu Pământul.

Atmosfera de pe Titan este densă și gravitatea reprezintă 1/7 din cea de pe Pământ. Asta înseamnă că nava spațială se poate ridica mai ușor.

Deoarece suprafața satelitului Titan este accidentată, necartografiată și acoperită cu dune și relief înghețat, un vehicul zburător va fi mai potrivit decât unul tradițional cu roți, precum un rover.

NASA pregătește deja misiunea Dragonfly

Misiunea NASA Dragonfly se va baza pe acest principiu. Dragonfly este o dronă mare cu opt rotoare, care se va deplasa între zonele de interes de pe Titan și va studia chimia, geologia și atmosfera planetei.

Misiunea este cu atât mai importantă cu cât Titan ar putea semăna cu Pământul timpuriu, înainte de dezvoltarea vieții.

Oamenii de știință speră să afle mai multe despre moleculele organice și condițiile de viață care ar putea fi sustenabile în acest mediu.

Dragonfly va transporta instrumente științifice pentru a analiza suprafața și atmosfera și pentru a căuta indicii despre chimia prebiotică.

Lumina solară pe Saturn este slabă, deci drona va folosi un generator termoelectric cu radioizotopi, alimentat cu plutoniu, întocmai ca sistemele de propulsie ale roverelor de pe Marte.

Misiunea NASA este în curs de pregătire. În 2025, NASA a aprobat design-ul și lansarea este programată pentru 2028.

Sonda spațială va ajunge pe Titan în 2034. Chiar dacă întârzierile și costurile ar putea fi o problemă, Dragonfly devine unul din cele mai ambițioase misiuni de explorare planetară din istoria contemporană.

Autorul recomandă: