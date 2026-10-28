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Cea mai mare tragedie de la Asia Express: un șofer localnic a murit în accident, iar cei 2 concurenți și cameramanul au ajuns la Urgențe, cu arsuri și leziuni grave

Cea mai mare tragedie de la Asia Express: un șofer localnic a murit în accident, iar cei 2 concurenți și cameramanul au ajuns la Urgențe, cu arsuri și leziuni grave
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Istoria concursului Asia Express (versiunea internațională) a fost umbrită de un eveniment tragic, petrecut în urmă cu șase ani.

Tragedie în Turcia în 2020

Cel mai tragic incident din întreaga istorie internațională a emisiunii-concurs a avut loc în septembrie 2020, în timpul sezonului filmărilor pentru sezonul 14 al versiunii franceze (Pékin Express: La Route des 3 continents), pe o șosea din Turcia.

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Un autoturism condus de un localnic turc în vârstă de 82 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal, la viteză mare, cu vehiculul în care se aflau o echipă de concurenți (părintele Fabrice și prietenul său, Briac), alături de un cameraman și un membru din echipa de producție a show-ului.

Șoferul care a provocat nenorocirea a murit din cauza rănilor suferite.

Concurenții și echipa tehnică au suferit arsuri și leziuni grave și au fost spitalizați de urgență.

De asemenea, filmările pentru „Asia Express” franceză au fost oprite temporar.

Producătorii au decis din respect să nu difuzeze cadrul cu momentul teribil al accidentului rutier.

În episodul respectiv, prezentatorul Stéphane Rotenberg a explicat publicului tragedia, arătând doar consecințele medicale ale concurenților, care au fost nevoiți să abandoneze competiția.

Moment tensionat la Asia Express de la Antena 1. Protagoniste, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

În cadrul emisiunii Asia Express, Oana Tomoiagă a trecut printr-un moment tensionat în China, fiind trasă de rucsac de un șofer cu care ea și Mirela Vaida s-au urcat într-o mașină.

„Am luat o mașină și acum m-a prins de rucsac, m-a tras în spate”, a povestit Oana, vizibil afectată de cele întâmplate.

Mirela Vaida a confirmat că bărbatul le-a amenințat că va chema autoritățile. „A zis că ne dă pe mâna poliției”, a relatat aceasta.

„Am plecat primele, trebuia să ajungem primele, nu știm dacă am ajuns nici a doua echipă”, a mărturisit Mirela Vaida, dezamăgită de felul în care evoluase cursa.

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