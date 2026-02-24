Clasamentul celor mai ascultate emisiuni de dimineaţă de pe radio, în România, pentru toamna lui 2025

A fost întocmit clasamentul celor mai ascultate emisiuni de dimineaţă de pe radio pentru ultimul val de măsurare (toamna lui 2025). Radio ZU a fost detronat pe București, iar matinalul Kiss FM pierde supremaţia pe ţară şi la oraşe.

Ani la rând, Kiss FM a dominat clasamentul posturilor radio, atât la orașe, cât și la nivel național, însă în toamna lui 2025 și-a pierdut supremația. Altfel, matinalul de la Radio ZU a fost detronat de pe primul loc al clasamentului pentru orașul București. Datele arată, în schimb, că matinalul Magic FM ajunge pe locul 3 în clasamentul pentru București.

Datele sunt aferente perioadei 1 septembrie – 14 decembrie 2025, iar valul 3 al Studiului de Audienţă Radio a fost întocmit de Mercury Research şi Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES, arată Paginademedia.ro.

La acest studiu a existat un eşantion de 10.306 de persoane și au fost realizate interviuri pentru măsurarea audiențelor. În cadrul studiului, interviurile au fost realizate cu locuitori din 1.833 localităţi.

București: Radio România Actualități, în poziție de lider de clasament

Date relevante pentru intervalul 07:00 – 10:00.

Radio România Actualități – medie de 124.400 de ascultători, 14.9% share; Radio ZU – medie de 122.600 de ascultători, 13.1% share; Magic FM – medie de 95.200 de ascultători, 9.1% share; Europa FM – medie de 92.900 de ascultători, 9.6% share; Rock FM – medie de 87.200 de ascultători, 6.1% share; Kiss FM – medie de 78.400 de ascultători, 6.1% share; Digi FM – medie de 50.600 de ascultători, 3.1% share; Romantic FM – medie de 44.200 de ascultători, 3.7% share; Guerilla – medie de 37.400 de ascultători, 2.6% share; Digi24 FM – medie de 30.200 de ascultători, 2.0% share.

Clasamentul arată și un nou lider la audiențele matinale radio pentru categoria „orașe”. În mediul urban, „Morning ZU ajunge matinalul numărul unu, cu cei mai mulţi ascultători, peste 830.000. Postul a fost pe plus cu aproape 80.000 de ascultători. DesKiss Matinal este marele perdant de la oraşe. Postul a pierdut mai bined e 82.000 de ascultători şi ajunge la o medie de 740.000 de ascultători”, arată sursa citată.

Au fost înregistrate creșteri pentru Digi FM și Mafic FM. În cazul Europa FM, a fost înregistrată o scădere, dar își menține locul 3 în clasament. A pierdut peste 63.000 de ascultători.

„Matinalul Digi FM, prezentat de Vlad Craioveanu şi Oana Zamfir, are o medie de 430.000 de ascultători (+57.000), în timp ce matinalul Magic FM creşte cu 50.000 de ascultători”, transmite Paginademedia.ro.

Clasament pentru mediul urban

Radio ZU – 831.100 de ascultători; Kiss FM – 743.900 de ascultători; Europa FM – 600.000 de ascultători; Radio România Actualități – 588.600 de ascultători; Digi FM – 429.400 de ascultători; Magic FM – 414.900 de ascultători; Rock FM – 208.900 de ascultători; Pro FM – 178.400 de ascultători; Virgin Radio – 150.800 de ascultători; Cultural – 78.800 de ascultători.

Clasament la nivel național

La nivel național, Radio ZU revine pe locul 1 în clasament, chiar dacă Morning ZU pierde circa 26.000 de ascultatori. Altfel, Kiss FM se află într-un declan al audiențelor la zona de matinal. Emisiunea prezentată de Cătălin Oprişan, Ciprian Dinu şi Corina Băcanu are peste 1,1 milioane de ascultători.

Radio ZU – 1.297.700 de ascultători; Kiss FM – 1.166.500 de ascultători; Radio România Actualități – 987.600 de ascultători; Europa FM – 865.700 de ascultători; Digi FM – 701.000 de ascultători; Magic FM – 604.000 de ascultători; Pro FM – 291.800 de ascultători; Rock FM – 257.800 de ascultători; Virgin Radio – 217.300 de ascultători; Antena Satelor – 215.200 de ascultători.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ