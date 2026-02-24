Clasamentul celor mai ascultate emisiuni de dimineaţă de pe radio, în România, pentru toamna lui 2025

A fost întocmit clasamentul celor mai ascultate emisiuni de dimineaţă de pe radio pentru ultimul val de măsurare (toamna lui 2025). Radio ZU a fost detronat pe București, iar matinalul Kiss FM pierde supremaţia pe ţară şi la oraşe.
Ani la rând, Kiss FM a dominat clasamentul posturilor radio, atât la orașe, cât și la nivel național, însă în toamna lui 2025 și-a pierdut supremația. Altfel, matinalul de la Radio ZU a fost detronat de pe primul loc al clasamentului pentru orașul București. Datele arată, în schimb, că matinalul Magic FM ajunge pe locul 3 în clasamentul pentru București.
Datele sunt aferente perioadei 1 septembrie – 14 decembrie 2025, iar valul 3 al Studiului de Audienţă Radio a fost întocmit de Mercury Research şi Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES, arată Paginademedia.ro.
La acest studiu a existat un eşantion de 10.306 de persoane și au fost realizate interviuri pentru măsurarea audiențelor. În cadrul studiului, interviurile au fost realizate cu locuitori din 1.833 localităţi.
Date relevante pentru intervalul 07:00 – 10:00.
Clasamentul arată și un nou lider la audiențele matinale radio pentru categoria „orașe”. În mediul urban, „Morning ZU ajunge matinalul numărul unu, cu cei mai mulţi ascultători, peste 830.000. Postul a fost pe plus cu aproape 80.000 de ascultători. DesKiss Matinal este marele perdant de la oraşe. Postul a pierdut mai bined e 82.000 de ascultători şi ajunge la o medie de 740.000 de ascultători”, arată sursa citată.
Au fost înregistrate creșteri pentru Digi FM și Mafic FM. În cazul Europa FM, a fost înregistrată o scădere, dar își menține locul 3 în clasament. A pierdut peste 63.000 de ascultători.
„Matinalul Digi FM, prezentat de Vlad Craioveanu şi Oana Zamfir, are o medie de 430.000 de ascultători (+57.000), în timp ce matinalul Magic FM creşte cu 50.000 de ascultători”, transmite Paginademedia.ro.
La nivel național, Radio ZU revine pe locul 1 în clasament, chiar dacă Morning ZU pierde circa 26.000 de ascultatori. Altfel, Kiss FM se află într-un declan al audiențelor la zona de matinal. Emisiunea prezentată de Cătălin Oprişan, Ciprian Dinu şi Corina Băcanu are peste 1,1 milioane de ascultători.
