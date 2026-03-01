Netanyahu îndeamnă la proteste după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei: „ Cetățeni iranieni, nu ratați această oportunitate”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. El a calificat momentul drept „o oportunitate care apare doar o dată la o generație”. Într-o declarație către populația iraniană, Netanyahu a anunțat intensificarea acțiunilor împotriva regimului de la Teheran și a făcut apel la mobilizare populației pentru răsturnarea regimului iranian.

Netanyahu: „Vom ataca mii de ținte ale regimului”

Liderul israelian a afirmat că, în zilele următoare, Israelul va lovi „mii de ținte ale regimului terorist”, subliniind că obiectivul este crearea condițiilor pentru ca „bravul popor iranian să se elibereze de lanțurile tiraniei”.

„Cetățeni iranieni, nu ratați această oportunitate. Aceasta este o oportunitate care apare doar o dată la o generație”, a declarat Netanyahu.

În mesajul său, el a îndemnat la proteste masive.

„În momentul în care trebuie să ieșiți în stradă, ieșiți în stradă cu milioanele voastre pentru a termina treaba, pentru a răsturna regimul de teroare care v-a făcut viețile mizerabile.”

Premierul israelian face apel direct către minorități

Premierul israelian s-a adresat în mod direct mai multor grupuri etnice din Iran: parsi, kurzi, azeri, ahwazi și baluci, cerându-le să se unească pentru „o misiune istorică”.

„Ajutorul pe care l-ați așteptat a sosit. Acum este momentul să ne unim pentru o misiune istorică”, a spus acesta.

Netanyahu a insistat că „suferința și sacrificiul” poporului iranian „nu vor fi în zadar”. El sugerează că schimbarea regimului de la Teheran ar fi iminentă.

