Festivalul Internaţional Adrian Păunescu

Aflat la ediţia a XI-a, Festivalul care îşi propune să sfideze distante, vid şi contradicţii a confirmat, printr-un program bogat şi divers, că poezia nu are graniţe, că muzica adevărată nu se poate şterge nici din arhive, nici din prezentul zbuciumat. O confirmare de care nu mulţi mai aveau nevoie, dar care ne face să credem că suntem destui cât să nu se termine lumea astăzi.

Deschiderea Festivalului, de la Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Artistia Aman, de vineri 18 iulie 2025, a adus publicului craiovean şi acelora care au venit în cetatea Băniei din alte oraşe, mai mult sau mai puţin îndepărtate, un nou volum semnat de Adrian Păunescu, dar nu unul de poezie ci, surprinzător, de proză fantastică. Reeditare la 55 de ani de la ediţia princeps, Cărţile poştale ale morţii a surprins critica literară şi cititorul de fiecare zi prin originalitate şi prin fantasticul din fiecare rând.

ar maestrul Dorel Vişan a fost cu noi. Seara, în aceeaşi zi de vineri, Grigore Leşe a adus pe scena Filarmonicii Oltenia Craiova spectacolul excepţional Dor de rost, alături de doi muzicieni de excepţie.

A doua zi, actorul Adrian Păduraru, alături de alţi zece artişti, a venit să ne povestească despre o Declaraţie de drag ruptă din cărţi de poezie şi din albume muzicale de colecţie. Sala Filarmonicii, plină şi de această dată, a răsunat cu cântece despre bucuria de a trăi, printre lacrimi de emoţie din secunda precisă a conştientizării. Dar cum de s-a terminat aşa de repede? Două ore aproape au trecut cât ai clipi! Cât ai clipi! Cât ai trăi!

Ultima zi de Festival, chiar ziua de 20 iulie, în care poetul Adrian Păunescu ar fi împlinit 82 de ani, ne-a adunat pe toţi în Parcul Nicolae Romanescu, la Teatrul de Vară, acolo unde aproape 2000 de oameni au aplaudat aproape cinci ore pe Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Andrei Păunescu și trupa Totuşi, Mădălina Amon, Generaţia Folk, Magda Puskas, Emeric Imre, Majay Gyozo, Cristian Buică, Alexandra Păunescu-Şerban, Vanghele Gogu, Cătălin Stepa, Florin Paul Camen, Adriana Margalina şi Dinu Olăraşu.

O seară de excepţie, poate cel mai bun Cenaclu Flacăra de la Festivalul Internaţional Adrian Păunescu, spun aceia care au fost martorii luptei, an de an. Cu un teatru de vară arhiplin, sub lumina clară a cerului coborât, dintr-o dată, înspre oameni. S-a mai dus o ediţie de Festival, şopteşte unul dintre copiii care dau sens întregului zbucium. Şi tata, poetul, a fost iarăşi cu noi.

Un eveniment organizat de familia Adrian Păunescu, prin Fundaţia Culturală Iubirea, alături de Primăria Muncipiului Craiova. Mulţumiri sponsorilor, mulţumiri acelora care au ales să fie alături de noi, seară de seară, în miez de iulie 2025!

Dacă va fi să fie, dacă va fi să fim, ne regăsim anul viitor! Şi luăm lumea şi veştile de la capăt! Cu Gândul aproape, cu Flacăra lângă noi!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Păun şi Prunariu

Bacalaureatul nimănui

Dragostea pentru ai tăi

Descuiați pianele!

Fără limite!