Păun şi Prunariu

Vă scriu de pe frontul oamenilor valoroşi, printre care, dintr-o întâmplare frumos premeditată, m-am aflat, la finalul săptămânii trecute. Vă scriu, doar că să vă dau de veste şi ca să vă dau iluzia că performanţa, vreodată, ar putea ridica pe cel mai înalt dintre piedestaluri numele acelora care, prin faptele lor, schimbă mersul lumii. În direcţia corectă. Înspre destinaţia salvatoare.

Acum numai câteva zile, într-o Cetate de oraş care seamănă prea bine cu nobleţea din privirea românilor adevăraţi, două personalităţi ale ştiinţei româneşti, Dumitru Prunariu şi Florin Păun, au primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Alba-Iulia, pentru întreaga lor activitate şi pentru legăturile imposibil de şters cu zona aceasta a ţării. Cine sunt dumnealor? De unde au apărut? Şi cu ce se ocupă?

Dumitru Prunariu, poate aţi auzit acest nume…

Florin Păun? Unul dintre cei mai de succes ingineri români, pasionat până dincolo de biblioteci de fizică şi de spaţiu, cel care, mutat de zeci de ani în Franţa, reuşeşte, prin pofta lui infinită de performanţă, să îi facă să înţeleagă cele mai importante dintre principii până şi pe oameni care n-au legătură cu domeniul lui.

A fost mulţi ani şef la ONERA, compania care are în grijă, în Franţa, domeniul aerospaţial. A condus nenumărate echipe de cercetare, în domeniul inovaţiei, a plimbat buletinul românesc – deşi are dublă cetăţenie – prin colţuri de lume prin care numai un astfel de om al performanţei ar şti să ne pună pe hartă, pentru ca în umbra noastră să se poată citi şi şcoala pe care, ca naţie, cu succes am absolvit-o.