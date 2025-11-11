Nicușor roagă corporația să ne facă legislația

În 2013-2014, societatea civilă din România a avut două preocupări importante: să oprească proiectul exploatării miniere de la Roșia Montană și să împiedice începerea exploatării gazelor de șist. Ambele preocupări s-au concretizat în ample manifestații de stradă, marșuri, defilări de mii de oameni în București, baraje umane la Pungești etc.

Printre cei extrem de implicați în ambele mișcări se afla și Nicușor Dan, la acea vreme președinte al Asociației Salvați Bucureștiul, fost și viitor candidat la Primăria Capitalei. Gândul a documentat această implicare.

În timpul marșurilor din București, de la care actualul președinte era nelipsit, s-a strigat, în mod repetat, săptămână de săptămână, „Nu corporația face legislația!”. Un principiu corect, mai ales într-un stat de drept.

Corporațiile au resurse uneori nelimitate și le pot folosi pentru a influența statul să ia decizii favorabile lor. Dar aceste decizii pot fi complet defavorabile cetățenilor și intereselor acestora. De aceea, cetățenii își aleg reprezentanți în parlament, de aceea cetățenii, din impozitele și taxele pe care le plătesc statului, îi plătesc pe acești reprezentanți, de cele mai multe ori mult mai bine decât sunt ei plătiți de către stat sau de către corporații. Reprezentanții cetățenilor, parlamentarii, au o singură menire, un singur job: să îi „reprezinte” pe alegătorii lor, să le „reprezinte” interesele cu devotament, cinste, tenacitate.

Corporațiile au lobbyiști, au avocați, au firme de PR și de comunicare care le reprezintă, cetățenii nu au decât parlamentarii, cei care fac legi, și membrii guvernului, cei care trebuie să le aplice. Nu este o chestiune de bani, ci de principii de bază ale democrației. Din punct de vedere legal, oricum, parlamentarii și membrii guvernului nu pot primi bani decât de la cetățenii României, prin intermediul instituțiilor statului. De la corporații, mai ales dacă-și au sediul principal în alte state, nu pot primi nici bani și nici alte foloase.

Ei bine, asta se întâmpla acum 11-12 ani. Pe vremea aia Nicușor Dan era de acord că „nu corporația face legislația”. Între timp, Nicușor Dan nu mai este un simplu activist civic, hrănit la sol cu principii sănătoase. A devenit ditamai președintele României și și-a mutat biroul din stradă, de pe pavajul Pieței Matache pe care o apăra de buldozerele PMB, la Palatul Cotroceni, una dintre clădirile pe care societatea civilă le înconjura câteodată în timpul marșurilor, strigând măscări despre corporații.

De partea cealaltă a zidului alb ce înconjoară sediul Administrației Prezidențiale a României, sunetele ajung deformat. Dacă la asta adăugăm și trecerea timpului, n-ar trebui să ne mirăm că Nicușor Dan a ajuns, în 2025, să ceară corporațiilor exact ce le spunea în 2013-21014 că nu ar avea voie: să facă legislația.

Prezent, pe 7 octombrie, la o manifestare a Confederației Patronale Concordia, condusă de fostul turnător al Securității Dan Șucu .

Nicușor Dan, președintele României, i-a rugat pe reprezentanți corporațiilor să vină cu legile gata scrise, ca să nu ne mai chinuim: „[…] vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă”. Da, președintele recunoaște că asta ar trebui să fie treaba statului, dar mai dă-l în mă-sa de stat. Ne încurcăm în atâta lucru? Dacă vreți ceva, domnilor și doamnelor de la corporații, nu ezitați și puneți pe hârtie, așa cum vreți să se întâmple: „Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteți către Guvern niște principii, iar acolo niște specialiști să elaboreze aceste principii și să le transforme în acte legislative, diverse normative. Această teorie nu funcționează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii. În momentul ăsta […] Și atunci, vă rog, în această perioadă de tranziție, să faceți ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceți dumneavoastră și ar trebui să facă administrația, să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”.

Câtă lene intelectuală, cât dezinteres, câtă lipsă de viziune și ce enormă cedare de responsabilitate zace în aceste rugăminți și încurajări prezidențiale. Cum ar veni, noi, cei pe care i-au votat românii, nu suntem în stare să facem nimic. Am vrea să vă slujim mai bine pe dumneavoastră, cei din corporații, care sunteți buricul pământului, dar nici asta nu știm cum să facem. S-a mai întâmplat, de-a lungul anilor, ca politicienii să-și dezamăgească sponsorii, să nu le înțeleagă sau să nu le poată pune în practică cerințele, comenzile. Domnul președinte s-a săturat de situațiile astea, în care politicienii trebuie să mimeze că apără interesele alegătorilor, dar să promoveze interesele corporațiilor.

Are atâtea pe cap, în cârcă, în agendă, încât nu mai are timp și chef să mimeze democrația, dezbaterea. Vrea comenzile de-a gata, bine ambalate, frumos paginarea astfel încât domnia sa să le semneze și să le promulge.

„Nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniți, și statul să poată să se plieze pe niște politici pe care le definiți”, a mai spus Nicușor Dan, aproape de încheierea discursului său în fața șefilor de corporații.

Pur și simplu, președintele României dă statul român pe mâna unor întreprinderi private. Viziunea prezidențială presupune ca statul „să se plieze pe niște politici” făcute de corporații!

Degeaba românii au votat un președinte, degeaba românii au votat un parlament care ar trebui să facă legile și să furnizeze un guvern care să le aplice. Primul om în stat, așa cum mai este numit președintele în România, este mai mult decât bucuros să-și cedeze atribuțiile și să le cedeze și pe cele ale parlamentului și guvernului către corporații, fără să mai încerce, măcar, să păstreze niște minime aparențe. „Faceți voi politicile în locul statului și o să ne pliem cu plăcere!”

Domnule președinte, dacă voiam să ne conducă direct corporațiile, poate ar fi trebuit să fim lăsați să votăm corporații, nu partide sau oameni. Dacă Dan Șucu și alți colegi de-ai săi din Concordia voiau să conducă România, ar fi trebuit să candideze ei, nu să-și trimită diverși jucători în teren.

Domnule președinte, nici cei care v-au votat și nici cei care nu v-au votat nu v-au împuternicit să puneți statul român la dispoziția corporațiilor. Ați promis reformă și o Românie onestă, iar pe 7 noiembrie ați livrat renunțarea statului la prerogativele sale. N-ați îngenuncheat doar dumneavoastră în fața corporațiilor, ci ați pus tot statul într-o poziție umilitoare fără să vă fi dat nimeni acest mandat, fără să ne fi cerut voie sau să ne fi anunțat că aveți de gând să faceți asta.

Domnule președinte, dacă vă simțiți depășit, obosit, tracasat, incompetent sau de-a dreptul incapabil, clipiți de câteva ori, ca să ne confirmați.

Dacă doar după 6 luni de când sunteți președinte ați ajuns să implorați corporațiile să preia atribuțiile statului, până se împlinește un an de mandat o să ajungeți să spuneți că trebuie să le plătim lor impozitele și, eventual, să le cedăm proprietățile, că știu mai bine cum să le managerieze.

Oricât v-ați grăbi să salvați România de ea însăși, sper, domnule președinte, să ne lăsați măcar 30 de zile să dezbatem în ce vrem să se transforme țara asta: SA, SRL, PFA…