Prima pagină » Opinii » SCANDALUL vizitei în China a foştilor premieri Năstase și Dăncilă. Unde vrem să ducem politica externă a României

SCANDALUL vizitei în China a foştilor premieri Năstase și Dăncilă. Unde vrem să ducem politica externă a României

Ștefan Popescu
04 sept. 2025, 15:13, Opinii
SCANDALUL vizitei în China a foştilor premieri Năstase și Dăncilă. Unde vrem să ducem politica externă a României

Prezența a doi foști șefi ai guvernului României la ceremoniile dedicate celei de-a 80-a aniversări de la proclamarea Republicii Populare Chineze a stârnit un val de indignare din partea celor care se plasează pe poziții moralizatoare atunci când privesc relațiile internaționale.

Probabil că nici Sfântul Scaun nu are un asemenea filtru moral care să-i sancționeze strategia diplomatică de a dialoga cu toate părțile. Acest ecosistem a ajuns să reprezinte un factor care modelează acțiunile de politică externă a României și comunicarea sa diplomatică încât nu greșim dacă îl includem în categoria codecidentilor în materie de politică externă.

Evenimentele cele mai banale, de rutină diplomatică, precum primirea unui ambasador, participarea la recepții sunt analizate „la lupă”, astfel încât să se evite reacțiile celor care constituie acest ecosistem.

Acțiunile diplomatice ale partenerilor noștri strategici care vizează Rusia sunt fie plebiscitate, fie aspru criticate în cazul în care se observă tentații de dialog și negociere, fie trecute cu vederea atunci când ar putea strica coerența unui anumit narativ. Un adevărat curent de opinie a apărut în România, în siajul acestui ecosistem, iar acest lucru se poate observa în numeroasele comentarii ale postărilor ambasadei SUA la București de pe rețelele de socializare în care se „desființează” administrația Donald Trump.

Teama de a fi etichetat drept „putinist”, „pro-rus”, de a fi acuzat că „preiei narativul Kremlinului” sau chiar că primești bani de la „puterea de la Răsărit” sau de a face parte din „aripile serviciilor secrete penetrate de Rusia” generează o formă de autocenzură, de alegere atentă a cuvintelor.

O altă problemă vine din politizarea unor subiecte de politică externă și acțiuni diplomatice încât a căuta menținerea unui echilibru riscă să te arunce tot în tabăra „putiniștilor” and comp.

Polarizarea a ajuns în punctul în care ori ești cu noi, ori împotriva noastră. Fără afilierea clară la un anumit curent de gândire devii suspect, nesincer, „acoperit”. Nimeni nu mai este dispus să citească și să răspundă cu argumente și nicio punte nu mai pare a fi posibilă cu cei care nu se încadrează în parametrii de gândire ai ecosistemului.

Evident că nu mă refer la conspiraționiști și la cei care promovează un anti-occidentalism vulgar! Dar cei care ignoră parametrii de gândire ai ecosistemului trebuie eliminați din spațiul public, desființați, decredibilizati, marginalizați și izolați. Dacă vrei să fii respectat și credibil trebuie să nu fii original, ci să copiezi sursele consacrate, după cum bine scria Anatole France în superbul său roman Insula Pinguinilor.

Un observator străin care ar observa acest spectacol într-o țară care are maturitate în NATO și în UE, parteneriate strategice cu marile puteri occidentale, o majoritate covârșitoare pro-occidentală în rândul populației, o dorință, aș spune copilărească, dar sinceră, a liderilor politici de a fi prinși în poză cu omologi occidentali, nu ar înțelege de unde acest sentiment de fragilitate cu privire la opțiunea euroatlantică a României.

În acest context trebuie plasat valul de comentarii legate de vizita la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă și mai ales prezența lor în faimoasa fotografie în care, by the way, se mai aflau și lideri aflați „de partea cea bună a istoriei”, precum președintele azer Aliev, partener esențial al UE în materie de diversificare a surselor de energie, partener regional de prim-plan al Israelului.

Observatorii neatenți și neinformați nu puteau fi la curent cu faptul că active ale unei mari companii energetice azere din Ucraina fuseseră recent bombardate de ruși. Cu toate acestea, președintele Aliev a știut să separe lucrurile.

Un cuvânt și despre comunicarea doamnei ministru al Afacerilor Externe. Dacă reacția domniei sale o pot înțelege până la un anumit punct, totuși aceasta nu a ținut seama de faptul că, atunci când se comunică în legătură cu China, trebuie avut în vedere că aceasta este o țară cu memorie a timpului lung, o țară a codurilor. A făcut sau nu un deserviciu României o declarație stridentă?

În sfârșit, mă simt dator să mai adaug un lucru. Viziunile binare nu își au locul în politica internațională. Președintele francez Emmanuel Macron, care nu poate fi acuzat de anti-occidentalism, a indicat în aprilie 2023 modul în care trebuie să ne raportăm la China, țară care nu poate fi redusă la Partidul Comunist și parteneriatul ei cu Rusia (ex. cooperarea în materie de limitare a emisiilor de CO2 poate fi făcută fără a coopera cu China?): „Consider că dialogul cu China este esențial, deoarece noi, europenii din Uniunea Europeană, am greși dacă am lăsa exclusivitatea dialogului cu China altor europeni continentali, cum sunt rușii, și am accepta ca aceasta să fie singura cale de a interpreta evenimentele, de a înțelege jocul politic și de a propune opțiuni strategice”.

RECOMANAREA AUTORULUI:

Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Geologia care susține munții Himalaya este încă un mister pentru oamenii de știință
FINANCIAR JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
16:03
JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
ACTUALITATE Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
15:56
Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
EXTERNE Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
15:49
Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
DEZVĂLUIRI Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
15:38
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
VIDEO Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
15:26
Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
TRADIȚIE Botez cu SCANDAL. Gestul care l-a înfuriat pe preot. Tatăl copilului: „Calm, părinte!”
15:23
Botez cu SCANDAL. Gestul care l-a înfuriat pe preot. Tatăl copilului: „Calm, părinte!”