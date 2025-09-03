Adrian NĂSTASE clarifică scandalul diplomatic, după vizita sa la Beijing: „Am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”

Fostul premier Adrian Năstase a transmis câteva precizări, referitor la vizita sa la Beijing, la invitația președintelui Xi Jinping. Acesta a precizat că a participat la evenimentul diplomatic „în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”.

Adrian Năstase a precizat, referitor la vizita sa la Beijing, care a stârnit reacții vehemente din partea MAE, că a participat „în calitate de persoană particulară”. De asemenea, acesta a precizat, ironic, că „MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulara. În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală.

⁠Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influenta mea în China, nu cred ca pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa.

Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva, va trebui sa explic, mai pe larg, despre importanța memoriei in politica externa”, a afirmat Adrian Năstase pe blogul său.