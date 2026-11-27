Un incendiu violent a izbucnit vineri după-amiază pe domeniul fraților Micula din Oradea. Flăcările au cuprins mansarda și acoperișul unei locuințe situate la intersecția străzilor Colinelor și Bradului. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea focului.

Alerta a fost dată în jurul orei 16:30, după ce muncitorii care lucrau la o altă casă din apropiere au observat un nor dens de fum ridicându-se de pe proprietatea oamenilor de afaceri, potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului și mansardei clădirii. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de accesul dificil pe proprietate, împrejmuită cu un gard înalt și porți din fier forjat. Potrivit surselor publicației locale, salvatorii nu au avut acces imediat în incintă.

Cinci echipaje de pompieri au intervenit

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea au fost trimiși la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de tip Abroll și o autoscară. În sprijinul echipelor de intervenție a fost mobilizată și o ambulanță SMURD.

„Echipajele ISU Crișana acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă violent la nivelul acoperișului și mansardei unei locuințe de pe strada Branului, colț cu Colinelor”, a declarat colonelul Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.

În zonă au fost trimise și echipaje de Poliție, care dirijează circulația pentru a facilita accesul autospecialelor și desfășurarea intervenției.

Cauza incendiului nu este cunoscută

Clădirea afectată se află în imediata apropiere a unui teren de sport, la intersecția străzilor Colinelor și Bradului, potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu comunicaseră dacă există victime și nici care ar fi fost cauza izbucnirii incendiului. Operațiunile de stingere erau în desfășurare.