Premierul Luca Niculescu a anunțat că își dorește ca ambasadele României să fie mai implicate în atragerea de investiții și în sprijinirea companiilor românești pe piețele externe. Șeful Guvernului a făcut anunțul pe Facebook, după o discuție cu ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României.

„Am discutat astăzi, împreună cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculaescu, cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României despre rolul diplomației economice în susținerea economiei românești. Le-am mulțumit diplomaților români pentru munca lor și le-am transmis care sunt prioritățile Guvernului în acest domeniu”, a scris Luca Niculescu pe rețeaua de socializare.

Luca Niculescu a trasat două obiective pentru diplomația economică a României

Potrivit prim-ministrului, strategia Executivului în planul diplomației economice se concentrează pe două direcții principale, vizând cu precădere sectoarele strategice.

„Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiții în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, și să ajutăm companiile românești să se dezvolte pe piețele externe”, a precizat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a arătat că misiunile diplomatice trebuie să valorifice mai eficient atât parteneriatele strategice ale României, cât și instrumentele disponibile la nivelul Uniunii Europene (UE).

„Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunități și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României și instrumentele oferite de Uniunea Europeană. O atenție deosebită trebuie acordată unor domenii precum energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea și inovarea”, a transmis premierul.

Forumuri de afaceri și relansarea comisiilor economice mixte

Luca Niculescu a anunțat, totodată, că agenda sa externă va include o componentă economică pronunțată și că Guvernul va relansa mecanismele bilaterale de cooperare economică.

„Componenta economică va ocupa un loc important în vizitele și întâlnirile mele externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri. Vom relansa activitatea comisiilor economice mixte și vom îmbunătăți coordonarea între instituțiile cu atribuții în acest domeniu”, a explicat prim-ministrul.

În încheierea mesajului, Luca Niculescu și-a exprimat încrederea în corpul diplomatic român: „Avem diplomați cu multă experiență și competență. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei românești.”