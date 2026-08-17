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Ion Cristoiu: Simina Tănăsescu, președinta CCR, trebuie să demisioneze, pentru sfidarea țățistă a opiniei publice

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„Vineri, 14 august 2026, pe surse a apărut știrea potrivit căreia președinta CCR, Elena Simina Tănăsescu, s-a întâlnit în secret cu premierul mai mult decât demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, lider PNL, persoană din camarila premierului”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

„Așa cum a fost publicată, știrea a trezit uluire. Las la o parte amănuntele, s-a întâlnit în biroul președintelui senatului, care nu era, era plecat la Cluj, și care ne-a lăsat impresia că e amicul care a lăsat cheile de la garsonieră pentru ca doi iubiți să să întâlnească într-un chip adulterin. Dar uimirea era provocată mai ales de faptul că, luni, adică azi, CCR instituție condusă de doamna Tănăsescu, urma să judece o cauză în care era parte Ilie Bolojan. Este vorba de noua lege a integrității, care a fost contestată public de Ilie Bolojan ca nefiind constituțională, și gruparea lui Ilie Bolojan din politică, adică PNL și USR, a contestat această lege votată de PSD și de AUR la Curtea Constituțională. Așadar, CCR a fost chemată să se pronunțe într-o dispută, într-un proces între două partide, pe de o parte PNL și USR, și având ca purtător de cuvânt pe Ilie Bolojan, și dincolo, PSD și AUR.

Nu numai atât, Simina Tănăsescu, în urma unei autopropuneri este și raportor la această contestație. Ilie Bolojan este parte într-un proces judecat de CCR și în cazul conflictului cu magistrații. Și acest proces urmează să se judece pe 23 septembrie. Așadar, uluirea nu venea, cum au mai spus unii neghiobi, de la faptul că s-a întâlnit președinta CCR cu premierul. Uimirea, nedumerirea, își are cauza în faptul că înainte de desfășurarea unui proces, judecătoarea se întâlnește în secret cu una dintre părți. Eu m-am numărat printre cei care nu au crezut știrea, pentru că ea dezvăluia o atât de mare sfidare a opiniei publice, indiferent de motive. Și dacă s-a întâlnit cu Ilie Bolojan să joace Baba-Oarba, că probabil, au și pasiunea asta, sau țintar, sau să gătească împreună o tochitură, tot sună ca dracu, pentru că judecătoarea se întâlnește înaintea procesului cu una dintre părți.

A venit însă confirmarea: da, și primul comunicat a adâncit uimirea. Acest comunicat este de un rar țățism, unul combinate cu tupeism, cu lipsa de bun simț și cu sfidarea. Ne-am fi așteptat ca în acest comunicat să se spună: da, ne-am întâlnit, nu am simțit nevoia să comunicăm asta oficial, am ales biroul deoarece Bolojan era prin preajma biroului. Nu, în acest comunicat suntem întrebați cum de ne-am putut gândi noi că ei doi s-ar putea întâlni ca să facă un mișmaș în legătură cu legea! Păi, noi avem voie să gândim orice, câtă vreme ea a ascuns. A venit aooi un al doilea comunicat la reacția magistraților, în care se spune, tot așa, e o replică țățistă: cum adică, mă considerați necinstită pe mine, care sunt virginitatea în materie de cinste?! Și i s-a cerut demisia pentru această întâlnire. Eu cred că ea trebuia să demisioneze pentru sfidarea poporului român”, a mai spus scriitorul.

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