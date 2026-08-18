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Ion Cristoiu: Deoarece se încurcă în explicații, putem crede că Simina Tănăsescu, președinta CCR, minte

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, șefa CCR.

„Iată faptele, cum ar spune tata moșul nostru, al gazetarilor independenți, Nae Ionescu. Vineri, cu câteva zile înainte ca CCR să discute cazul Dominic Fritz, președinta judecătorilor de la CCR, Simina Tănăsescu, și ea judecătoare în cazul respectiv, s-a întâlnit la Senat, în biroul lui Mircea Abrudean, cu nimeni altul decât Ilie Bolojan.

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În momentul în care a apărut această știre, multă lume chiar serioasă și-a arătat uimirea că președinta Curții s-a întâlnit cu premierul. Evident, a venit imediat replica din partea găștii premierului și a Siminei, că se pot întâlni, s-au mai întâlnit și alții. Da, numai că nu era vorba de premierul Ilie Bolojan, ci de Ilie Bolojan ca parte în procesul care urma să se desfășoare luni”, a declarat Ion Cristoiu.

„Am asistat la un moment incredibil”

„Am asistat la un moment incredibil în istoria arbitrajului românesc, a justiției. O judecătoare, șefa judecătorilor, într-un proces de mare răsunet și cu mari implicații în viața social-politică, se întâlnește cu una dintre părți. Nu avea voie să se întâlnească nici cu Ilie Bolojan, nici cu Sorin Grindeanu care este autorul amendamentului, nici cu un politician de la PNL sau de dincolo.

Evident, primul gând a fost că domnia sa s-a întâlnit cu Ilie Bolojan pentru a discuta speța de luni. Simina Tănăsescu este plătită din banii cetățenilor români, în consecință, ca orice om plătit din banii cetățenilor români, era obligată să ne explice de ce s-au întâlnit. În locul acestor explicații au venit două comunicate în genul cum de putem noi crede că ea a discutat o speță de la CCR, lăsându-ne impresia că noi trebuie să plecăm de la axioma că ea este corectă. Asta este o prostie. De ce să o cred corectă din acest punct de vedere, mai ales că mai comisese o infracțiune asemănătoare de intervenție în favoarea unei spețe de la CCR”, a continuat publicistul.

„Ea trebuie să își dea demisia”

„Apoi i s-au cerut explicații lui Ilie Bolojan, care ne-a dat cu flit, spunând că facem din țânțar armăsar. Abia aseară, Elena-Simina Tănăsescu, apelând la Recorder, un site tefelist, a explicat că ea s-a întâlnit cu premierul să ceară niște camere pentru CCR. De ce aseară? De ce nu a spus asta Ilie Bolojan dimineața? A evitat o explicație. Ea, vineri seara, nu a spus, sâmbătă nu, duminică nu și de abia luni seara ne-a explicat de ce s-au întâlnit. Faptul că de abia aseară a venit cu această explicație aberată ne spune că, de fapt, ea minte.

Sigur, în acest interviu ne spune cum ne putem noi imagina că ea se putea întâlni ca să discute în afara cadrului legal. De ce nu ne putem gândi? De când și până când are ea prezumția de corectitudine? Ea este obligată să dea explicații, nu putem pleca de la premisa că o persoană publică este automat deasupra oricărei bănuieli. Presiunea pentru ca ea să-și dea demisia a încetat brusc după decizia CCR, asta pentru că PSD și AUR și-au văzut sacii în căruță, dar principiul fiind încălcat, ea trebuie să își dea demisia”, a conchis Ion Cristoiu.

Comentarii 1
  • Ioan Verdes

    „Destul o bâtă la un car de oale”! Prea multe patimi, prea multă ură, prea multă mânie…! Asta așa ,in general, la nivel de societate, nu doar specific acestui caz !
    Dacă am fi un pic mai buni,o țâră mai empatici,oleacă mai cumpătați, mai așezați în gesturi și vorbe am fi mai câștigați !

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