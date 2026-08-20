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Ion Cristoiu: Așteptăm ultimul Așa să-mi ajute Dumnezeu! pentru a sărbători plecarea Guvernului ilegitim Ilie Bolojan

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție guvernul demis Ilie Bolojan.

„Se împlinesc, azi, 107 zile de când la Palatul Victoria se află guvernul ilegitim Ilie Bolojan 2, un guvern USR-ist. Ilegitim deoarece a fost demis printr-un vot zdrobitor la moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 și deoarece începând cu 23 aprilie, când Partidul Social Democrat și-a retras toți oamenii din structurile de putere, guvernul Bolojan a devenit guvernul Bolojan 2, dominat de USR, un guvern care se află la Palatul Victoria de 107 zile, deși este alcătuit din partide clasate pe locuri proaste la alegerile parlamentare.

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Putem spune că avem de-a face cu un guvern dublu ilegitim deoarece, pe lângă rămânerea la Palatul Victoria în ciuda moțiunii de cenzură, avem și un guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR, adică din partide care, practic, au pierdut alegerile deoarece ele au fost câștigate de PSD și AUR, partide care nu sunt la guvernare”, a declarat Ion Cristoiu.

„Plecarea de la Palatul Victoria al guvernului USR este o chestiune de viață și de moarte pentru România”

„În aceste condiții, plecarea de la Palatul Victoria a guvernului USR este o chestiune de viață și de moarte pentru România. Când se discută criza politică de la ora actuală, se invocă faptul că nu avem un guvern cu puteri depline care ar putea să facă mult mai multe decât guvernul demis. Nu asta este esența crizei. Esența crizei constă în faptul că, în premieră postdecembristă și mondială, un guvern demis prin moțiune de cenzură a rămas mai departe la putere.

Miniștrii și premierul beneficiază de toate prerogativele unor membri ai guvernului și activitatea, imaginea pe care vrea să o transmită Ilie Bolojan și gașca sa USR-istă e că, de fapt, ei sunt un guvern cu puteri mult mai depline decât un guvern care a fost ales de Parlament”, a continuat publicistul.

„Depunerea jurământului noului guvern devine o chestiune vitală”

„Avem de-a face cu o anulare a alegerilor parlamentare pentru că moțiunea de cenzură este expresia voinței populare, majoritatea din parlament nu mai recunoaște guvernul. Și atunci guvernul trebuie să plece. Potrivit Constituției, guvernul demis rămâne în funcție până în momentul depunerii jurământului de către membrii noului guvern. Exploatând această prevedere constituțională, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz au încercat, încearcă și vor încerca, din răsputeri, să blocheze formarea unui nou guvern.

Depunerea jurământului de către noul guvern ar însemna ca ei să plece de la guvernare. Cea mai bună formulă de a rămâne pe veci este cea de a boicota formarea unui nou guvern. În aceste condiții, formarea unui nou guvern nu mai este o chestiune de rutină sau cerută de puterile pe care le are un guvern ales. Depunerea jurământului noului guvern devine o chestiune vitală pentru că ea duce la plecarea lui Bolojan. Este o chestiune de viață și de moarte a României ca guvernul demis să plece.

Pentru aceasta, noi avem nevoie de un guvern care să depună jurământul și dacă va rămâne o oră. Adică depune jurământul și miniștrii pot pleca în vacanță sau poate chiar să își dea demisia a doua zi. Este clar, însă, că în acel moment, guvernul pleacă. Putem considera plecarea guvernului în momentul în care ultimul ministru spune «Așa să-mi ajute Dumnezeu!». Așadar, trebuie să așteptăm acest ultim «Așa să-mi ajute Dumnezeu!» care ne va da dreptul să desfacem sticlele de șampanie”, a conchis Ion Cristoiu.

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